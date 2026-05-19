Scuola Pallavolo Biellese: Open Day al PalaPajetta

La SPB Monteleone Trasporti apre le porte del PalaPajetta di Biella con gli Open Day 2026, in programma dal 18 maggio al 12 giugno e rivolti agli atleti maschi di tutte le annate.

Gli appuntamenti sono pensati sia per i bambini del Minivolley che vogliono avvicinarsi alla pallavolo, sia per gli atleti più esperti interessati a conoscere la realtà arancioblù.

Previste in calendario sessioni speciali con la partecipazione dello staff tecnico della Scuola Pallavolo Biellese e di allenatori con esperienze nei campionati italiani di Serie A. Gli incontri si terranno al PalaPajetta mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, mercoledì 27 e giovedì 28 maggio, mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, dalle 17 alle 20.

«L’obiettivo è sempre quello di migliorare, dentro e fuori dal campo, per portare avanti il nostro percorso – commenta il direttore sportivo Oscar Zaramella –. Contiamo di ricevere tante adesioni: la crescita numerica è fondamentale, e dalla quantità dipende anche la qualità. Vi aspettiamo numerosi al PalaPajetta di Biella: la SPB Monteleone Trasporti non vede l’ora di conoscervi».