Magnano, Golf Club Le Betulle: i risultati della The Corner.com Golf Cup FOTO

Si è svolta sabato 23 maggio, al Golf Club Biella “Le Betulle”, la The Corner.com Golf Cup, gara singola su 18 buche Stableford, conclusa con aperitivo dopo la premiazione.
In 1ª categoria, il primo lordo è andato a Ercole Botto con 33 punti. Nel netto si è imposto Andrea Donato con 38 punti, davanti a Tommaso De Bernardi, secondo con 35.
In 2ª categoria, primo posto netto per Massimo Furno Marchese con 42 punti, seguito da Valter Vignocchi con 39.
In 3ª categoria, vittoria nel netto per Pierangelo Tarizzo con 39 punti. Alle sue spalle Monica Pisu, seconda con 38.
Tra i premi speciali, riconoscimento Ladies a Daniela Acquadro con 38 punti, mentre il premio 1° Seniores è stato assegnato a Riccardo Delpiano con 39 punti. Tutti i premiati risultano tesserati per Biella Betulle.
Nel fine settimana il circolo di Magnano ha inoltre ospitato l’Autotorino Golf Cup 2026, gara “4 palle 2 giocatori” su 18 buche Stableford, inserita nel calendario degli appuntamenti.