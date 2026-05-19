Team volley: Alti e bassi per il vivaio biancoblù

Luci e ombre nel weekend del Settore Giovanile del TeamVolley.
Sconfitta casalinga netta per il Botalla in gara-1 di semifinale del tabellone di Prima Divisione TST: a Romagnano Sesia servirà un'impresa per ribaltare il 3-0.
Bella vittoria invece per il Generali, che si impone con lo stesso risultato a Vigliano nel Trofeo "Ziccio" della categoria Under17.
PRIMA DIVISIONE TST
Prima Divisione TST - Semifinale [Gara1]
Palasport di Lessona (BI)
BOTALLA TEAMVOLLEY - Erreesse GS Pavic Volley 0-3
(18-25/20-25/14-25)
BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia 2, Boggiani, Masserano 11, Siviero 2, Piletta, Gariazzo 2, Lanari 6, Barengo E., Pivotto 4, Di Stefano, Barengo G. 5, Guzzo (L1), Rege (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.
Coach Ivan TURCICH: «Non saprei sinceramente come commentare, non capisco come si possa giocare in questo modo e con questo approccio una semifinale così importante. Conoscevamo il valore di Pavic, è probabilmente la squadra più forte della categoria ed eravamo consapevoli che avremmo dovuto mettere in campo una grandissima prestazione. Non lo abbiamo fatto e sono piuttosto deluso, non tanto del risultato quanto per la dinamica della sconfitta. Ora possiamo soltanto compattarci e stringere i denti, per vincere a Romagnano Sesia e prolungare la serie fino a gara-3. Se prima era complicato, adesso lo sarà ancora di più. Non abbiamo più nulla da perdere».
UNDER17 - TROFEO "D. ZICCIO"
Trofeo "D. Ziccio" - 7a giornata
Palestra comunale di Vigliano B.se (BI)
Vigliano Volley - GENERALI TEAMVOLLEY 0-3
(14-25/11-25/16-25)
Coach Benedetta DAFFARA: «Era l'ultimo impegno della stagione e lo abbiamo vinto in modo netto, contro un avversario in cui militavano alcune ex atlete del TeamVolley. La partita ci ha dato la possibilità di dare spazio a tutte. Abbiamo potuto apprezzare i legami che si sono creati in campo, nonostante la nostra fosse una squadra nuova e formata da giocatrici Under14 e Under16. Proprio perché era il match finale abbiamo formulato alcune richieste tecniche specifiche, ma l'obiettivo era più che altro di concludere con una prestazione che permettesse alle ragazze di "sentirsi squadra" e di mettere in campo tutto il lavoro svolto durante l'anno».