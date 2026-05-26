Dorzano in festa per Santa Rita: processione per le vie del paese FOTO

Dorzano ha celebrato, domenica 24 maggio, la Festa di Santa Rita, appuntamento religioso e comunitario promosso dalla parrocchia di San Lorenzo.

La processione è partita dalla chiesa e ha attraversato le vie del paese, accompagnata dalla Banda Filarmonica di Cavaglià. In piazza Battistini si è svolta la benedizione delle motociclette, mentre in chiesa è stata impartita quella delle rose. Al termine, i partecipanti si sono ritrovati in piazza per un rinfresco.

"La collaborazione tra l’amministrazione comunale e la parrocchia di San Lorenzo – ha dichiarato il sindaco Manuel Gusulfino – rappresenta un segnale importante di continuità e coesione per tutta la comunità locale. Questa ricorrenza non è soltanto un momento religioso, ma anche un’occasione di incontro e condivisione, capace di rafforzare il legame tra Comune e parrocchia e di valorizzare tradizioni che fanno parte dell’identità collettiva. La processione di Santa Rita continua così a essere un punto di riferimento per tutti i cittadini".