Pallavolo, apoteosi per Tollegno: la serie C è tua FOTO e VIDEO

Il sogno è diventato realtà. Con una prestazione magistrale nell'ultima e decisiva partita dei play-off di serie D, il Tollegno supera con un netto 3-0 il Volpiano – formazione di categoria superiore – e centra una promozione storica in Serie C. Per il club si tratta della prima volta in assoluto nel massimo campionato regionale, un traguardo raggiunto dopo soli due anni di permanenza in Serie D.

Il successo non arriva per caso. A Tollegno la filosofia è chiara: costruire il futuro stagione dopo stagione, partita dopo partita, punto dopo punto. Questo trionfo è il coronamento di un percorso di crescita costante che ha visto la squadra maturare tecnicamente e mentalmente, fino a diventare una schiacciasassi capace di imporsi contro avversarie di alto livello.

La promozione è il giusto premio per un'annata vissuta sempre ai vertici. I numeri parlano chiaro: nella regular season appena conclusa, le ragazze del Tollegno hanno collezionato ben 22 vittorie a fronte di sole 4 sconfitte. Una marcia trionfale che aveva già dato i primi segnali d'allarme per le avversarie a dicembre, quando la squadra aveva raggiunto le semifinali di Coppa Piemonte, e chiudendo il girone d'andata primi in classifica dimostrando di poter competere con le migliori.

Contro Volpiano, squadra di Serie C, serviva l'impresa e le biellesi non hanno tradito le attese. Con una prova di forza, cuore e organizzazione tattica, il Tollegno ha dominato il campo, chiudendo la pratica con un rotondo 3-0 che non lascia spazio a repliche. Al fischio finale è esplosa la festa dei tifosi e della società, consapevole di aver scritto una pagina indelebile della storia sportiva locale.

"Da lunedì si inizierà a pensare a nuove sfide ma oggi Tollegno si gode le sue campionesse - recita la società in una nota - Una promozione costruita con il lavoro e il sacrificio, che porta la pallavolo cittadina biellese nel gotha del volley regionale. Un immenso grazie a tutti quelli che hanno creduto come noi e ci hanno sostenuto dal primo all'ultimo punto".