Vittoria fondamentale, la Scuola Pallavolo Biellese si impone ad Acqui Terme

Comincia nel modo migliore l’avventura ai Playoff di Serie C della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti.

La Ilario Ormezzano Sai SPB non poteva sbagliare: il debutto assoluto negli spareggi per la promozione era già decisivo. Nonostante un “Mombarone” gremito e pronto a far festa, gli arancioblù sono riusciti ad avere la meglio sulla Pallavolo La Bollente , scongiurando l’eventuale promozione in B della formazione di Acqui Terme.

Che sofferenza però! Il 3-2 riconsegna a capitan Agostini e soci il fattore campo, più che meritato considerando il +12 di vantaggio sulle inseguitrici al termine della stagione regolare.

Il match in terra alessandrina ha tenuto tutti con il fiato sospeso: padroni di casa in vantaggio, poi raggiunti e superati dalla SPB. Il nuovo pareggio nel quarto set ha battezzato un tie-break per cuori forti: il punto messo a terra da Sensi ha fatto partire un urlo liberatorio, con il grande abbraccio dei tanti sostenitori biellesi presenti ad Acqui Terme.

Il turno finale si disputerà al PalaPajetta di Biella, sabato prossimo alle 20.30. La Ilario Ormezzano Sai SPB ospiterà il Gs Pavic Volley, sconfitto nel weekend precedente dalla stessa Acqui Terme.

Il commento di coach Milo Zanardo: «Sapevamo che sarebbe stato difficilissimo imporsi su La Bollente: una squadra molto quadrata, ben messa in campo e con elementi di grande esperienza. Abbiamo dovuto rincorrere per tutta la partita, lottando su ogni palla. Nei set che abbiamo perso, loro non ci hanno proprio permesso di giocare. Il quinto è stato vinto grazie a un paio di muri e a qualche ottima difesa: li abbiamo indotti all’errore negli ultimi punti e siamo riusciti ad avere la meglio. Se avessero vinto loro non ci sarebbe stato nulla da eccepire: veramente una grande squadra. Adesso non c’è né il tempo né la voglia di festeggiare niente, perché non abbiamo fatto proprio nulla. Sono molto fiero dei miei ragazzi: malgrado la loro giovane età sono stati capaci di mantenere la calma nei momenti più difficili della gara. Testa al Pavic, da subito».

Aggiunge capitan Filippo Agostini: «È stata la partita che ci aspettavamo: difficile, intensa, vera. Un palazzetto caldissimo e gremito, con il clima delle grandi sfide. La formula particolare dei playoff ci ha messi subito davanti a una gara da dentro o fuori, per di più in trasferta. Nel primo set questo si è sentito: tanto nervosismo, qualche errore di troppo e un parziale perso 25-21. Da lì però siamo cresciuti. Abbiamo iniziato a esprimere il nostro gioco, fatto di grande aggressività in battuta e solidità nel cambio-palla. Avanti 2-1 e 12-10 nel quarto set, abbiamo subito la loro rimonta, anche a causa di qualche errore in fase offensiva. Nel quinto sono partiti forte loro: 4-1, poi 6-2. Ma non ci siamo disuniti. Anzi, nella difficoltà ci siamo stretti ancora di più e, palla dopo palla, siamo riusciti a ricucire lo svantaggio fino a portarci sull’11-9. Da lì abbiamo mantenuto il break e chiuso 15-13. Mi sento di fare i complimenti a tutti i miei compagni: abbiamo lottato insieme e abbiamo spinto nella stessa direzione, verso un unico obiettivo. Un ringraziamento speciale va anche ai tifosi che da Biella sono venuti a sostenerci. Esultare con loro dopo l’ultima palla caduta, è stato bellissimo. Ora però non ci si può rilassare. I playoff non sono finiti. Abbiamo fatto un primo grande passo, ma non è finita qui. Sabato ci aspetta un’altra sfida difficile. Testa e cuore al 30 maggio».

Conclude il direttore sportivo Oscar Zaramella: «Quello che contava era vincere una partita che sapevamo tosta e impegnativa. Loro hanno avuto un super Scardellato e un ottimo Dotta, che ha girato l’inerzia. Nel primo set non abbiamo approcciato bene, poi ci siamo ripresi ma nel quarto abbiamo scontato un passaggio a vuoto di imprecisioni. Al tie-break siamo usciti alla distanza, più concentrati. Il primo passo è fatto, però bisogna vincere anche settimana prossima. Pavic verrà a Biella agguerrito: sono tagliati fuori ma ci sono tanti ex. Facciamo conto sul pubblico di casa: vogliamo la tribuna piena. Ad Acqui Terme eravamo contratti anche perché il loro catino bollente è stato impegnativo da affrontare. Abbiamo dormito poco, per adrenalina e tensione. I ragazzi e lo staff lavorano tantissimo e se lo meritano: giovedì siamo stati in palestra tre ore».

PLAYOFF di Serie C – 2° giornata

Centro sportivo “Mombarone” di Acqui Terme (AL)

Pallavolo La Bollente Acqui Terme – ILARIO ORMEZZANO SAI SPB 2–3

(25-21/23-25/19-25/25-17/13-15)

ILARIO ORMEZZANO SAI SPB: Berteletti 1, Vicario 1, Agostini 28, Sensi 13, Stragiotti, Antonov 10, Maretti, Graziano 6, Despaigne 32, Carlotto (L1), Murdaca (L2).

Coach Milo Zanardo, vice Simone Nicolo.