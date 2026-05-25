Violento scontro a Sandigliano tra un'auto e un camion con rimorchio

Rallentamenti in questo momento oggi lunedì 25 maggio a Sandigliano, dove si è verificato un scontro lungo una delle principali arterie del paese, che ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante. La dinamica è ancora in fase di accertamento ma l'auto avrebbe impattato violentemente contro il retro di un camion con rimorchio.

Non è ancora chiaro cosa abbia portato all’impatto, né se siano rimaste coinvolte altre vetture o se vi siano persone ferite in modo grave.

L’area è stata temporaneamente messa in sicurezza in attesa della rimozione dei mezzi e della completa ripresa della viabilità.

I Carabinieri intervenuti sul posto stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire con precisione la sequenza dell’incidente.