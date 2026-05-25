TeamVolley, ai saluti Turcich e Allorto

Siamo a maggio, il mese in cui tanti percorsi si separano. Il TeamVolley saluta e ringrazia coach Ivan Turcich. Durante la sua esperienza triennale a Lessona, l’allenatore ha portato un bagaglio personale di conoscenze, metodi e passione, contribuendo in misura importante allo sviluppo tecnico e umano delle giocatrici. Un tecnico serio e preparato, che lascia un ottimo ricordo professionale: a lui la società augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera sportiva.

Le parole di Ivan Turcich: «Si chiude un ciclo. Sono un po' dispiaciuto di andarmene, ma dopo cinque anni nell'ambiente biellese è normale cercare stimoli nuovi: contesti che diano l'opportunità di mettersi alla prova sotto pressione. Quelle a Lessona sono state tre stagioni importanti, che mi hanno permesso di crescere tecnicamente e caratterialmente. Ho condiviso la strada con persone di assoluto valore e ringrazio la società per tutto: si sono sempre posti nel modo migliore nei miei confronti. Il TeamVolley me lo porterò dentro, è stata una bella esperienza. Ora è il momento di scoprire altri orizzonti».

Altro addio importante per il TeamVolley. La società saluta e ringrazia di cuore coach Marco Allorto. Una figura storica della pallavolo a Lessona che - per motivi lavorativi - ha scelto di rinunciare ai suoi incarichi in palestra. Più che un semplice allenatore: un vero factotum. Ha cominciato come arbitro associato, per proseguire il suo percorso in panchina ma occupandosi, sempre e costantemente, anche della parte organizzativa e logistica. “Uno di famiglia”, che si è fatto voler bene dal primo all’ultimo giorno: il TeamVolley è fatto di queste persone.

Il saluto di Marco Allorto: «Con l'ultimo pallone si chiude una stagione molto intensa, nel bene o nel male, vivace e piena di soddisfazioni. Termina anche la collaborazione con Ivan, a cui va il mio “in bocca al lupo” per la sua nuova avventura. Sicuramente saprà portare competenza e caparbietà nell'insegnare il suo miglior volley. A lui dico un "Grazie" enorme, e lui sa perché! Ora arriva la parte più difficile: il mio addio. Difficile trovare le parole per salutare la società che mi ha accolto come volontario tanti anni fa: il TeamVolley mi ha fatto crescere, mi ha spronato a fare i corsi, gli esami, gli aggiornamenti, ha creduto in me affidandomi squadre giovanili da allenare. Il primo saluto lo faccio alla società: i pilastri Mauro e Marco, poi Simona e Fabio, Tiziano e Valter - colonne laterali ma essenziali - e quindi tutti i dirigenti e i volontari delle varie formazioni. Non voglio dimenticare nessuno, sono davvero tanti. Solo chi sta dentro può sapere cosa vuol dire essere "del TeamVolley". Il secondo saluto è tutto per le ragazze. Cavoli se è difficile: #marcoallorto# la prossima stagione si prende una pausa. A loro dico di continuare a sudare, a faticare, a soffrire per questo meraviglioso sport ma ricordandosi sempre di divertirsi. Si devono godere ogni momento, ogni sensazione che la pallavolo regala!»