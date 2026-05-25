TeamVolley, si chiude la stagione del vivaio

Giornata finale per il Settore Giovanile del TeamVolley.

Il Botalla perde anche Gara 2 della semifinale di Prima Divisione TST e conclude la stagione.

Domenica di sole e divertimento per il Minivolley, impegnato ad Andorno Micca nel torneo PGS.

PRIMA DIVISIONE TST

Prima Divisione TST - Semifinali [Gara 2]

Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

Erreesse GS Pavic Volley - BOTALLA TEAMVOLLEY 3-1

(25-13/25-20/24-26/25-19)

BOTALLA TEAMVOLLEY: Zoia, Boggiani 3, Masserano 18, Guzzo 7, Gariazzo 5, Lanari 5, Cena, Pivotto 5, Di Stefano 1, Barengo 8, Rege (L1), De Ruvo (L2). Coach Ivan Turcich, vice Marco Allorto.

Coach Ivan TURCICH: «Complimenti a Pavic per la promozione. Sono comunque soddisfatto della gara, abbiamo sofferto nel primo set poi abbiamo iniziato a giocare. Rimane qualche rammarico generale per la stagione: infortuni e acciacchi hanno condizionato il finale. Forse potevamo fare meglio o magari anche solo posizionarci nel lato del tabellone più semplice. Il campo però parla e lo ha fatto di nuovo. Con un gruppo molto giovane siamo ancora una volta arrivati a un passo dall'obiettivo, sono fiero delle ragazze e di come hanno tenuto botta fino all'ultimo».

Il vice Marco ALLORTO: «Sapevamo che sarebbe stata la nostra ultima occasione per rimanere in gioco. Siamo sempre ottimisti, ma non siamo ciechi. Pavic è stata un'ottima avversaria, un buon sestetto di gioco con caratteristiche individuali superiori alle nostre e, pertanto, non resta che fare loro i nostri migliori complimenti per la meritata promozione. Resta il dubbio che forse, se fossimo arrivate a queste fasi finali a ranghi completi, qualcosina in più avremmo potuto esprimerlo. Abbiamo comunque giocato con testa, cuore e anche un pizzico di coraggio: dettaglio che era mancato in Gara 1. A tutte le ragazze dico “bravissime”, hanno disputato quest'ultima gara con il giusto approccio».

MINIVOLLEY

Coach Benedetta DAFFARA: «Giornata perfetta: nemmeno una nuvola, sole “a manetta” e tante partite insieme per i nostri bambini. Considerando le categorie Green e Red, eravamo davvero parecchi ad Andorno Micca e i piccoli - nonostante le molte ore trascorse all'aperto - hanno retto bene. Siamo contente del lavoro svolto durante l'anno. I nostri mini-pallavolisti danno sempre tanto, ma la parte più soddisfacente e vederli sorridere e fare squadra anche all'ultima gara della giornata. Non smetterebbero mai di giocare!».