Giochi della gioventù: a Vigliano sole, sorrisi e sport

In una splendida giornata di primavera, giovedì 21 maggio il campo sportivo comunale di Vigliano Biellese ha ospitato i “Giochi della Gioventù”, cui hanno preso parte oltre 300 alunni delle scuole primarie di Amosso e San Quirico in una mattinata dedicata all'attività motoria all'aperto, alla condivisione e ai valori educativi.

Una tradizione riportata in vita, ormai da cinque anni, dall’assessore allo Sport Luca D’Andrea, che ha organizzato un appuntamento sempre più atteso e partecipato. Protagonisti sono stati tutti gli allievi delle scuole primarie di Vigliano Biellese: 160 di Amosso e 140 di San Quirico, suddivisi in otto squadre contraddistinte da un braccialetto colorato e mescolate per età e classi, senza alcuna contrapposizione tra i due plessi scolastici.

Nel corso della manifestazione, i bambini hanno preso parte a diverse attività e giochi: fondamentale è stato il contributo di 25 ragazzi della Scuola Media Dante Alighieri, che hanno seguito e accompagnato i partecipanti in tutte le fasi delle attività, svolgendo il ruolo di animatori e capi gruppo, insieme ai volontari delle ASD Biella Next e Atletica Biella.



"Si è trattato di una scelta precisa – spiega D’Andrea – per fare sì che questo momento di gioco fosse capace di diffondere un messaggio di inclusione, aggregazione e valorizzazione delle differenze. L’obiettivo, per tutti, è stato quello di vivere una giornata divertente, all’insegna dei valori dello sport, in cui la competizione è tale solo se leale e improntata al rispetto dell’avversario. Ad accompagnare i ragazzi c’erano i loro insegnanti; a seguire operativamente i gruppi e a organizzare i giochi, sono stato supportato dalla Prof.ssa Giovanna Fantini della Scuola secondaria Dante Alighieri e da 25 valenti suoi allievi, coinvolti come aiutanti volontari e punti di riferimento per i loro compagni più giovani".

L’obiettivo è stato quello di valorizzare lo sport come strumento educativo e sociale, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi e incentivando stili di vita sani attraverso il movimento e il gioco. La manifestazione si è conclusa con la vittoria della squadra nera, in un clima di festa e partecipazione, confermando ancora una volta l’importanza di eventi capaci di coinvolgere il territorio e le nuove generazioni. "Non è la competizione – sottolinea il sindaco Cristina Vazzoler – a motivare i ragazzi, bensì la condivisione. Emerge il valore dello stare insieme, lo sprone affettuoso dei più grandi nei confronti dei più piccoli e la felicità di tifare per la propria squadra: momenti che ogni bambino porta con sé nel tempo, con la voglia di continuare a credere che la vittoria più bella sia quella dello stare insieme. A vincere è l’amicizia, festeggiando l'imminente fine dell’anno scolastico e l'inizio della stagione estiva. Un ringraziamento sentito va a tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questi giochi, davvero molto partecipati e svolti in modo tanto organizzato quanto festoso".