Candelo chiama New York, piazza Castello diventa vetrina internazionale con la sfilata di moda FOTO

Pubblico delle grandi occasioni al Ricetto di Candelo per il progetto “Piemonte Chiama NYC”. Nella serata di ieri, sabato 23 maggio, piazza Castello si è trasformata in una vera e propria vetrina internazionale per le eccellenze della nostra regione, con una sfilata di moda e una mostra inserite nell’iniziativa promossa da Confartigianato Imprese Piemonte, A.N.Co.S. Torino, A.N.Co.S. Biella e Regione Piemonte, nata per rafforzare il dialogo con il mercato statunitense attraverso azioni mirate di promozione del Made in Italy.

L’evento, infatti, si colloca all’interno di un programma di scambi internazionali che ha portato in Piemonte una delegazione di opinion leader provenienti da New York, attivi nei settori del business, della comunicazione e del lifestyle. Il programma di sabato è stato particolarmente ricco di appuntamenti: dapprima si è tenuta la visita dei palazzi storici di Biella Piazzo, poi l’esposizione delle eccellenze artigianali (organizzato da Confartigianato Imprese Biella) al Ricetto, con la mostra-vetrina dedicata alle attività del territorio. Infine la grande serata nella piazza del borgo biellese, con la grande sfilata di moda: in passerella le creazioni delle sartorie artigiane piemontesi, con il coinvolgimento diretto delle attività candelesi, a testimonianza di un sistema produttivo vivo e sinergico.

Visibilmente entusiasta il sindaco Paolo Gelone: “Serata importante per Candelo e il nostro territorio. Non solo una sfilata ma un momento di confronto culturale e commerciale. Con questa iniziativa la nostra realtà si inserisce in un progetto internazionale concreto: non è solo un evento ma un passaggio strategico. Portiamo il Piemonte, il Biellese e il Ricetto dentro una rete di promozione che supera i confini locali”.

Sulla stessa linea d’onda l’assessore dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive del comune di Biella Anna Pisani: “Un plauso a questa iniziativa che mette in risalto le nostre eccellenze. L’artigianato è il simbolo del Made in Italy e unisce tradizione e innovazione, oltre ad essere riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Bene simili manifestazioni, così come la joint venture tra la Regione Piemonte e New York, che diventano occasioni di promozione del nostro artigianato, e indirettamente di tutti gli altri settori del nostro territorio, dando loro una valenza internazionale”.

Parole di soddisfazione anche per il presidente di Confartigianato Biella Cristiano Gatti: “È stata una giornata importante per il nostro Biellese. Abbiamo avuto come ospiti i membri di una delegazione autorevole che hanno avuto la possibilità di visitare alcuni dei luoghi più suggestivi della nostra provincia come il Piazzo e il Ricetto di Candelo. A detta loro, sono rimasti sorpresi dall’alta qualità del nostro tessuto imprenditoriale. La dimostrazione di come il Piemonte, e Biella, ha molto da mostrare al mondo. Inoltre, secondo i nostri ospiti, l’accoglienza è stata notevole, così come la volontà di creare un ponte di relazioni tra Torino, Biella e New York. Di tutto ciò sono stati colpiti positivamente”.

Proseguono, intanto, gli appuntamenti nel Biellese: stamattina, avrà luogo la visita al Santuario di Oropa con la messa delle 12 in Basilica Superiore, celebrata da don Luigi Portarulo, viceparroco della cattedrale Saint Patrick di New York. Sempre oggi proseguirà al Ricetto di Candelo la mostra dedicata all’artigianato e alle produzioni locali con ingresso libero al pubblico.