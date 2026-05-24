A Biella “Camminando con la CRI”: ogni mercoledì passeggiate con i volontari FOTO

A Biella prosegue #CamminandoConLaCRI, l’iniziativa del Comitato della Croce Rossa pensata per promuovere stili di vita sani e attivi attraverso il movimento, la condivisione e la socialità.

L’appuntamento è ogni mercoledì alle 18, con ritrovo in Piazza della Provincia. I partecipanti potranno prendere parte a una passeggiata insieme ai volontari del Comitato: un’occasione per stare in compagnia, muoversi e dedicare tempo al proprio benessere. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare un gesto semplice come il camminare insieme, trasformandolo in un momento di incontro, dialogo e cura di sé.

"Per partecipare non è richiesta alcuna preparazione particolare: basta la voglia di esserci!"

Per informazioni è possibile contattare Giuseppe al numero 347 8832894.