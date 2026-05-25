Viverone, nuova modalità per i parcheggi a pagamento del lungolago

Da mercoledì 20 maggio, a Viverone, è attiva una nuova modalità per i parcheggi a pagamento del lungolago. Lo rende noto il Comune sui propri canali social: “Questa amministrazione ha fortemente voluto introdurre un sistema già ampiamente diffuso e utilizzato in tante realtà, scegliendo una soluzione pratica, semplice e immediata per velocizzare i pagamenti e migliorare l’esperienza di cittadini e visitatori. Con pochi passaggi dal proprio smartphone sarà possibile gestire la sosta in modo rapido e comodo. Un passo concreto verso servizi sempre più efficienti, moderni e vicini alle esigenze di chi vive e frequenta il nostro territorio”.