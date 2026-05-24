Ultima gara stagionale per Ginnastica Sprint: buoni risultati a Torino FOTO

Ultimo impegno stagionale per la Ginnastica Sprint di Cavaglià, protagonista sabato 9 maggio della quarta gara regionale US Acli, ospitata nella palestra CH4 Sporting Club di Torino.

La formazione, guidata dal tecnico H. Dalimon, ha ottenuto risultati positivi. Nella categoria Mini, Noemi Frezzato ha conquistato il 3° posto assoluto, mentre Rachele Uglietti ha concluso ai piedi del podio. Nella categoria Top Junior, Letizia Nicosia è salita sul terzo gradino del podio.

Da segnalare anche le prove di Agata Comollo, Chanel Osorio, Ginevra Lo Riso e Aurora Gianelli, impegnate in una buona gara. Prima esperienza in campo gara, invece, per Vittoria Caldera e Caterina Vallogini.