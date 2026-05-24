Calcio, Davide Rota è il nuovo direttore sportivo del Città di Cossato (foto di repertorio)

L'ASD Città di Cossato comunica con grande soddisfazione di aver affidato l'incarico di direttore sportivo a Davide Rota. Ex giocatore di livello nazionale che, negli ultimi anni, passando dalla panchina, si è trasformato in osservatore di vari club importanti e dirigente sportivo.

“La scelta del profilo di Rota rientra pienamente nella strategia pluriennale di crescita e rinnovamento programmatico della società – recita la nota dei blues - Il nuovo ds si metterà immediatamente al lavoro per pianificare la prossima stagione sportiva, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva e valorizzare i giovani del territorio. La dirigenza esprime il più caloroso benvenuto a Davide Rota, augurandogli un percorso ricco di successi e soddisfazioni reciproche alla guida dell'area sportiva gialloazzurra”.