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Running e Trail | 24 maggio 2026, 17:00

Auser Cossato, grande partecipazione alla passeggiata di Viverone con gita finale sul battello

Auser Cossato, grande partecipazione alla passeggiata di Viverone con gita finale sul battello

Auser Cossato, grande partecipazione alla passeggiata di Viverone con gita finale sul battello

È stata molto apprezzata la camminata al Lago di Viverone, andata in scena nei giorni scorsi su impulso dei volontari dell’Auser Cossato. Come spesso accade, la partecipazione è stata numerosa ed entusiasta. Dopo aver fatto tappa nei luoghi più suggestivi del paese, la giornata si è conclusa con una bella gita finale, sul battello, nelle acque del lago.

g. c.

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