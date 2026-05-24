Auser Cossato, grande partecipazione alla passeggiata di Viverone con gita finale sul battello

È stata molto apprezzata la camminata al Lago di Viverone, andata in scena nei giorni scorsi su impulso dei volontari dell’Auser Cossato. Come spesso accade, la partecipazione è stata numerosa ed entusiasta. Dopo aver fatto tappa nei luoghi più suggestivi del paese, la giornata si è conclusa con una bella gita finale, sul battello, nelle acque del lago.
In Breve
domenica 24 maggio
sabato 23 maggio
venerdì 22 maggio
giovedì 21 maggio
mercoledì 20 maggio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella campione di solidarietà con la lotteria benefica di AISM
L'estrazione dell’AISM Biella ha avuto luogo il 23 maggio, alle 15, presso la sede...