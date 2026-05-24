Auser Cossato, grande partecipazione alla passeggiata di Viverone con gita finale sul battello

È stata molto apprezzata la camminata al Lago di Viverone, andata in scena nei giorni scorsi su impulso dei volontari dell’Auser Cossato. Come spesso accade, la partecipazione è stata numerosa ed entusiasta. Dopo aver fatto tappa nei luoghi più suggestivi del paese, la giornata si è conclusa con una bella gita finale, sul battello, nelle acque del lago.