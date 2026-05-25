 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 25 maggio 2026, 07:40

Biella Jazz Club, nuovo concerto nell’anno del Sessantennale

Biella Jazz Club, nuovo concerto nell’anno del Sessantennale

Biella Jazz Club, nuovo concerto nell’anno del Sessantennale

Prosegue la programmazione del Biella Jazz Club, a Palazzo Ferrero, nell’anno del Sessantennale. Martedì 26 maggio, alle 21.30, sale sul palco la band “Jazzeira Brazilian Jazz 4et”, composta da Gled Zabote al sax, César Moreno al pianoforte e tastiere, Paul Zogno al basso e Ramon Montagner alla batteria.

“Che Jazzeira!” (si pronuncia giaseira, alla brasiliana) — è così che in Brasile si esprime chi assiste a un’esplosione di jazz genuino, intenso e viscerale. Il nome del gruppo rende omaggio a questo gergo, che unisce la parola jazz con il suffisso portoghese -eira, che evoca abbondanza, forza, intensità.

JAZZEIRA è un quartetto che reimmagina la tradizione brasiliana attraverso la lente dell’improvvisazione e della contaminazione. Non è samba da cartolina, né bossa da salotto: è groove urbano, armonie sofisticate, libertà improvvisativa e, al contempo, radici profonde

Sul palco ci saranno brani originali, reinterpretazioni audaci e interplay rovente, dimostrando che la musica brasiliana può andare ben oltre gli stereotipi. È jazz, è Brasile — ma, soprattutto, è la voce di chi parla a chi ascolta.

Per martedì 2 giugno è atteso il quartetto del saxofonista Tino Tracanna e chiuderà la stagione il gruppo biellese Spoon Babboon martedì 9 giugno. I concerti del Biella Jazz Club sono finanziati dal bando Cultura Hub della Fondazione CR Biella e da Note e Sipari della Fondazione CRT.

c. s. BJC g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore