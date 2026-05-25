Biella Jazz Club, nuovo concerto nell’anno del Sessantennale

Prosegue la programmazione del Biella Jazz Club, a Palazzo Ferrero, nell’anno del Sessantennale. Martedì 26 maggio, alle 21.30, sale sul palco la band “Jazzeira Brazilian Jazz 4et”, composta da Gled Zabote al sax, César Moreno al pianoforte e tastiere, Paul Zogno al basso e Ramon Montagner alla batteria.

“Che Jazzeira!” (si pronuncia giaseira, alla brasiliana) — è così che in Brasile si esprime chi assiste a un’esplosione di jazz genuino, intenso e viscerale. Il nome del gruppo rende omaggio a questo gergo, che unisce la parola jazz con il suffisso portoghese -eira, che evoca abbondanza, forza, intensità.

JAZZEIRA è un quartetto che reimmagina la tradizione brasiliana attraverso la lente dell’improvvisazione e della contaminazione. Non è samba da cartolina, né bossa da salotto: è groove urbano, armonie sofisticate, libertà improvvisativa e, al contempo, radici profonde

Sul palco ci saranno brani originali, reinterpretazioni audaci e interplay rovente, dimostrando che la musica brasiliana può andare ben oltre gli stereotipi. È jazz, è Brasile — ma, soprattutto, è la voce di chi parla a chi ascolta.

Per martedì 2 giugno è atteso il quartetto del saxofonista Tino Tracanna e chiuderà la stagione il gruppo biellese Spoon Babboon martedì 9 giugno. I concerti del Biella Jazz Club sono finanziati dal bando Cultura Hub della Fondazione CR Biella e da Note e Sipari della Fondazione CRT.