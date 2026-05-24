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ALPINI | 24 maggio 2026, 11:30

Cena della paella a Vigliano con gli Alpini

Cena della paella a Vigliano con gli Alpini

Cena della paella a Vigliano con gli Alpini

Momento di aggregazione nel comune di Vigliano Biellese, dove nella serata di ieri, 23 maggio, si è tenuta la grande serata della paella, a cura degli Alpini del paese. L’evento si è svolto nei locali delle penne nere alla presenza di un centinaio circa di commensali. Un’occasione per trascorrere tutti assieme istanti di vera comunità.

g. c.

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