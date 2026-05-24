Cena della paella a Vigliano con gli Alpini

Momento di aggregazione nel comune di Vigliano Biellese, dove nella serata di ieri, 23 maggio, si è tenuta la grande serata della paella, a cura degli Alpini del paese. L’evento si è svolto nei locali delle penne nere alla presenza di un centinaio circa di commensali. Un’occasione per trascorrere tutti assieme istanti di vera comunità.
In Breve
sabato 23 maggio
giovedì 14 maggio
mercoledì 13 maggio
martedì 12 maggio
lunedì 11 maggio
domenica 10 maggio
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