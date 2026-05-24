Ponderano celebra il Fiore Day tra sport, musica e spirito di comunità FOTO

Ponderano torna a ospitare il Fiore Day, l’appuntamento promosso da ASD Paladini (con il patrocinio del Comune) e dedicato al ricordo del coach Fiorenzo Brunazzi. Come nelle prime edizioni, si è registrato un buon numero di persone, tra giovani, famiglie e visitatori. L’evento ha avuto luogo nella giornata di oggi, 24 maggio, al parco comunale di strada Antica per Biella 1, con una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e del divertimento.

Protagonista della manifestazione il tradizionale torneo di basket 3vs3 all’aperto, con 40 squadre iscritte. Accanto alla competizione, spazio anche al mercatino degli espositori, all’escursione cicloturistica, alla musica live e alle attività per bambini.