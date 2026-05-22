Targa e omaggi per Gino Mantello, Tavigliano rende onore al sindaco uscente

Nutrita partecipazione a Tavigliano per l’aperitivo di comunità volto a omaggiare il sindaco uscente Gino Mantello, giunto al termine della sua esperienza amministrativa.

L’iniziativa, promossa da Alpini, Pro Loco e Priori, è andata in scena lo scorso 17 maggio, nei locali del salone polivalente. In tale occasione, è stata anche consegnata una targa speciale al primo cittadino per il suo ultratrentennale impegno civico, prima come consigliere e assessore comunale, poi come sindaco nelle ultime 3 legislature.

Inoltre, il parroco del paese, don Paolo Gremmo, ha onorato lo stesso Mantello di una sacra immagine della Santissima Trinità. Un clima festoso, a dimostrazione della stima e dell’apprezzamento della popolazione verso uno dei suoi storici rappresentanti.