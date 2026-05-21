27 interventi candidati alla VII edizione del Premio +bellezza in Valle

Si è ufficialmente conclusa il 15 maggio la raccolta delle candidature per la VII edizione del Premio +bellezza in Valle, l’iniziativa che valorizza gli interventi capaci di generare bellezza, qualità e cura diffusa nel territorio biellese. Anche quest’anno il Premio conferma la propria forza attrattiva e il crescente coinvolgimento del territorio: sono infatti 27 gli interventi candidati, un numero importante che testimonia la vitalità del Biellese e la volontà concreta di investire nella valorizzazione dei luoghi.

Di questi, 17 partecipano alla sezione Edilizia e 10 alla sezione Ambiente. Le candidature arrivano da tutto il Biellese e coinvolgono ben 19 comuni, con una presenza particolarmente significativa in Valle Elvo, seguita dalla Valle Cervo e dalla città di Biella. Un dato che racconta come il desiderio di valorizzare il paesaggio, i borghi e gli spazi vissuti sia sempre più diffuso e condiviso. A colpire non è soltanto il numero delle candidature, ma soprattutto il loro valore qualitativo.

Gli interventi presentati evidenziano infatti grande attenzione progettuale, sensibilità estetica e capacità di coniugare recupero, sostenibilità e identità locale. Dai recuperi architettonici alle riqualificazioni ambientali, fino ai piccoli ma significativi gesti di cura quotidiana, emerge un patrimonio di esperienze che contribuisce concretamente a rendere il Biellese più attrattivo, accogliente e vivibile. Particolarmente significativo anche il coinvolgimento diretto dei cittadini: ben 17 candidature sono state presentate da privati, segno di una sempre maggiore consapevolezza del valore collettivo della bellezza e dell’importanza di prendersi cura del territorio come bene comune.

Il Premio +bellezza in Valle nasce proprio con questo obiettivo: dare riconoscimento e visibilità a chi, attraverso azioni concrete, contribuisce ogni giorno a costruire un territorio più curato, armonioso e capace di generare qualità della vita. Un Biellese più bello e accogliente per chi lo vive e per chi lo scopre. Ora il compito passa alla giuria, chiamata a valutare attentamente tutti gli interventi candidati e a selezionare i 10 finalisti – 5 per ciascuna sezione – che accederanno alla fase finale del Premio.

L’attesa culminerà con la cerimonia di premiazione, prevista per sabato 3 ottobre 2026 nella suggestiva cornice di Palazzo Gromo Losa, dove saranno annunciati i vincitori della VII edizione. Chi conquisterà il Premio? La risposta arriverà in autunno. Ma una certezza c’è già: il Biellese continua a dimostrare di credere nella bellezza come valore capace di generare futuro, identità e senso di comunità.