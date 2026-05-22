Viverone, apertura straordinaria in Comune per il rilascio della carta d’identità elettronica

Domani, sabato 23 maggio, il comune di Viverone organizza un’apertura straordinaria dedicata al rilascio della carta d’identità elettronica per agevolare i lavoratori residenti ancora in possesso della carta cartacea. L’orario sarà dalle 9 alle 17 solo su appuntamento da prenotare sull’email viveronecomune@gmail.com
Il Comune ricorda che dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide. Si deve portare una foto tessera recente a colori, la carta d’identità cartacea (oppure denuncia di furto/smarrimento), il codice fiscale e il numero di cellulare ed e-mail.