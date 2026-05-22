Il Truck Tour “Banca del Cuore” fa tappa a Biella

La Città di Biella informa la cittadinanza che il Truck Tour “Banca del Cuore” ha tappa in Piazza Martiri della Libertà in questi giorni e oggi venerdì 22 maggio resterà ancora fino alle 19 con orario continuato dalle 9.00 del mattino.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della Campagna Nazionale per la Prevenzione Cardiovascolare, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e dei corretti stili di vita.

All’interno del truck sarà possibile effettuare gratuitamente:

screening cardiovascolare;

elettrocardiogramma;

controllo del profilo lipidico, glicidico e dei valori pressori;

rilascio della “BancomHeart”, carta virtuale contenente i dati clinici cardiologici.

L’evento rappresenta un’importante occasione di prevenzione e informazione sanitaria aperta a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Città di Biella e in collaborazione con le realtà territoriali coinvolte nella promozione della salute. Ingresso libero e screening gratuiti.



