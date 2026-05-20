Andorno Micca, fuga di gas nella notte: residente assistito dai Carabinieri

Intervento dei Vigili del Fuoco per una fuga di gas segnalata nel comune di Andorno Micca. Il fatto è avvenuto nella notte appena trascorsa: una volta sul posto, la squadra di Biella ha individuato in tempi rapidi la perdita e messo in sicurezza l’area interessata. Presenti anche i militari dell’Arma, impegnati ad assistere il residente, rimasto ad assistere alle operazioni visibilmente preoccupato.