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CRONACA | 20 maggio 2026, 15:30

Andorno Micca, fuga di gas nella notte: residente assistito dai Carabinieri

Andorno Micca, fuga di gas nella notte: residente assistito dai Carabinieri (foto di repertorio)

Andorno Micca, fuga di gas nella notte: residente assistito dai Carabinieri (foto di repertorio)

Intervento dei Vigili del Fuoco per una fuga di gas segnalata nel comune di Andorno Micca. Il fatto è avvenuto nella notte appena trascorsa: una volta sul posto, la squadra di Biella ha individuato in tempi rapidi la perdita e messo in sicurezza l’area interessata. Presenti anche i militari dell’Arma, impegnati ad assistere il residente, rimasto ad assistere alle operazioni visibilmente preoccupato.

g. c.

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