Elezioni comunali in Piemonte: 2.765 votanti nel Biellese per le sfide ad Ailoche, Salussola e Tavigliano

Domenica 24 e lunedì 25 maggio si svolgeranno le elezioni comunali in 79 comuni piemontesi, nessun capoluogo di provincia, con eventuale turno di ballottaggio per il 7 e l'8 giugno. Tra questi ce ne sono 3 in provincia di Biella, si tratta di Ailoche, Salussola e Tavigliano. In tutto sono 2.765 gli aventi diritto al voto, rispettivamente 262 ad Ailoche, a Salussola 1.633 e a Tavigliano 870.

Ad Ailoche sarà una sfida a 4. Nel Comune, che conta appena circa 300 abitanti, si sfideranno l’uscente Massimo Paganini in carica dal 2020 con la lista “Per Ailoche”, Stefano De Cet con la lista “Futuro per Ailoche”, Antonio Miglietta con la lista “Insieme” e Michele Grosso con “Progetto Popolare”.

A Salussola il sindaco Manuela Chioda dal 2009 in Comune prima come consigliera, quindi come assessore e poi come Sindaco, ha scelto di non ricandidarsi e a sfidarsi saranno solo dunque Valter Pozzo ed Eraldo Cavicchioli, Pozzo con la lista “Noi di Salussola Pozzo Sindaco” e Cavicchioli con “Salussola Attiva”.

Anche a Tavigliano, come a Salussola, l’uscente Gino Mantello ha deciso di non presentarsi alle elezioni previste nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. A concorrere come primo cittadino saranno Marco Lamantia con la lista “Insieme per Tavigliano” e Biagio Altruda con “Progetto popolare”.

Gli uffici comunali nei singoli comuni interessati al voto resteranno aperti nei due giorni precedenti al voto, oggi, venerdì 22 e domani sabato 23 maggio, dalle 9 alle 18, e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni: domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15.

Da domani, 23 maggio, vigilia del voto, scatterà il silenzio elettorale con il divieto di comizi e nuove affissioni fino alla chiusura delle urne. Nei giorni di voto, inoltre, sarà proibita ogni forma di propaganda entro 200 metri dai seggi.