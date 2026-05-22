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COSTUME E SOCIETÀ | 22 maggio 2026, 07:10

Pollone dal Cielo, la forza di un paese che sa ancora fare comunità

Pollone dal Cielo, la forza di un paese che sa ancora fare comunità

Pollone dal Cielo, la forza di un paese che sa ancora fare comunità

Con questa lettera desideriamo esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutte le persone che, con impegno, entusiasmo e grande disponibilità, continuano a sostenere le iniziative dedicate ai bambini e al nostro paese.

Un grazie speciale va alla Pro Loco, al presidente Adriano Giaretta, alla vicepresidente Marcella Leone e a tutto il direttivo, che con passione, presenza e spirito di collaborazione rendono possibile la realizzazione di eventi capaci di coinvolgere l’intera comunità e regalare momenti di gioia ai più piccoli.

Un sentito ringraziamento va anche al sindaco Paolo Tha e a tutta l’amministrazione comunale per l’appoggio e la vicinanza dimostrati verso tutte le attività dedicate al paese e alle famiglie.

Desideriamo inoltre ringraziare la dirigente scolastica Teresa Barresi per il sostegno e per averci dato l’autorizzazione ad allestire, durante la manifestazione, gli stand dedicati alle scuole, permettendo così ai bambini e ai ragazzi di sentirsi parte attiva di questo bellissimo momento di comunità.

Un ringraziamento speciale va anche a tutta l’amministrazione della scuola dell’infanzia e alle insegnanti, che con entusiasmo, cura e grande sensibilità hanno rallegrato i più piccoli attraverso attività sensoriali pensate appositamente per loro. Attività tanto volute e preparate con passione dalle maestre, capaci di regalare sorrisi, curiosità ed emozioni ai bambini che hanno partecipato con gioia e stupore.

Questo weekend di “Pollone dal Cielo” è stato fantastico: vedere i sorrisi dei più piccoli, le famiglie riunite, i bambini divertirsi insieme partecipando alle attività proposte, ai laboratori e ai percorsi sensoriali preparati con tanta cura, è qualcosa di davvero prezioso. La cornice del Lanificio Piacenza, che ci ha ospitato, ha permesso a tutti di godere di momenti piacevoli e divertenti. Per ogni evento, ogni dettaglio viene pensato con attenzione e passione, riuscendo a trasformare semplici giornate in ricordi speciali per tanti bambini.

In un periodo in cui spesso si corre e si dà tutto per scontato, crediamo sia importante fermarsi un momento e dire semplicemente: grazie.

Grazie a chi ci crede, a chi aiuta, a chi collabora dietro le quinte e a chi continua a investire tempo ed energie per far vivere il paese, facendo divertire tutti i bambini che partecipano alle iniziative con entusiasmo e gioia.

Con riconoscenza e affetto,

Raffaella, Alexandra, Ilaria e Stefania
Le mamme della Gan

Lettera firmata

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