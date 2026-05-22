Pollone dal Cielo, la forza di un paese che sa ancora fare comunità

Con questa lettera desideriamo esprimere un sincero e profondo ringraziamento a tutte le persone che, con impegno, entusiasmo e grande disponibilità, continuano a sostenere le iniziative dedicate ai bambini e al nostro paese.

Un grazie speciale va alla Pro Loco, al presidente Adriano Giaretta, alla vicepresidente Marcella Leone e a tutto il direttivo, che con passione, presenza e spirito di collaborazione rendono possibile la realizzazione di eventi capaci di coinvolgere l’intera comunità e regalare momenti di gioia ai più piccoli.

Un sentito ringraziamento va anche al sindaco Paolo Tha e a tutta l’amministrazione comunale per l’appoggio e la vicinanza dimostrati verso tutte le attività dedicate al paese e alle famiglie.

Desideriamo inoltre ringraziare la dirigente scolastica Teresa Barresi per il sostegno e per averci dato l’autorizzazione ad allestire, durante la manifestazione, gli stand dedicati alle scuole, permettendo così ai bambini e ai ragazzi di sentirsi parte attiva di questo bellissimo momento di comunità.

Un ringraziamento speciale va anche a tutta l’amministrazione della scuola dell’infanzia e alle insegnanti, che con entusiasmo, cura e grande sensibilità hanno rallegrato i più piccoli attraverso attività sensoriali pensate appositamente per loro. Attività tanto volute e preparate con passione dalle maestre, capaci di regalare sorrisi, curiosità ed emozioni ai bambini che hanno partecipato con gioia e stupore.

Questo weekend di “Pollone dal Cielo” è stato fantastico: vedere i sorrisi dei più piccoli, le famiglie riunite, i bambini divertirsi insieme partecipando alle attività proposte, ai laboratori e ai percorsi sensoriali preparati con tanta cura, è qualcosa di davvero prezioso. La cornice del Lanificio Piacenza, che ci ha ospitato, ha permesso a tutti di godere di momenti piacevoli e divertenti. Per ogni evento, ogni dettaglio viene pensato con attenzione e passione, riuscendo a trasformare semplici giornate in ricordi speciali per tanti bambini.

In un periodo in cui spesso si corre e si dà tutto per scontato, crediamo sia importante fermarsi un momento e dire semplicemente: grazie.

Grazie a chi ci crede, a chi aiuta, a chi collabora dietro le quinte e a chi continua a investire tempo ed energie per far vivere il paese, facendo divertire tutti i bambini che partecipano alle iniziative con entusiasmo e gioia.

Con riconoscenza e affetto,

Raffaella, Alexandra, Ilaria e Stefania

Le mamme della Gan