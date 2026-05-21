Bibo Sport Miglior Negozio Outdoor di Biella: premiato a Milano all'Italian Outdoor Festival

C’è un pezzo di Biella che brilla sul podio dell’outdoor nazionale.

Bibo Sport, storico punto di riferimento in città per gli amanti dello sport, ha trionfato al BASE di Milano in occasione dell’Italian Outdoor Festival, aggiudicandosi il titolo di Miglior Negozio Outdoor di Biella.

Il riconoscimento premia la specializzazione, la competenza e la passione che il negozio mette quotidianamente al servizio degli appassionati di trekking, running, arrampicata, fitness, sport invernali e nuoto. In un territorio come quello biellese, da sempre legato a doppio filo alla montagna e alle attività all’aria aperta, il premio conferma l’alto livello dell’offerta commerciale e della consulenza tecnica locale.

«Questo premio non è solo nostro, ma di tutta la comunità di sportivi e appassionati che ogni giorno si affida a noi. Ne approfitto per ringraziare pubblicamente tutti i nostri clienti per la fiducia -, dichiara Cristina Cibien, titolare del negozio -. Portare questo riconoscimento a Biella da una vetrina importante come quella di Milano è una conferma del fatto che la passione, la scelta accurata dei materiali, la consulenza tecnica e l’attenzione al cliente fanno ancora la differenza. Anche per questo un grazie di cuore va ai miei collaboratori Andrea, Lorenzo e Nicolò. Dietro questo premio c’è il loro lavoro quotidiano, la straordinaria professionalità e la capacità di fare squadra. Questo traguardo è, a tutti gli effetti, anche loro».

L’Italian Outdoor Festival è uno degli appuntamenti di riferimento del settore e veder premiata una realtà biellese sottolinea ancora una volta come il territorio sia una vera e propria culla per gli sport outdoor.

Bibo Sport, situato in via Mazzini 17/B a Biella, aspetta clienti e appassionati per festeggiare questo traguardo e continuare a preparare al meglio le prossime avventure.