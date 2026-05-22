Un concerto a Piedicavallo nel ricordo di Nilo Peraldo Bert

Sabato 23 maggio, alle 18, il Teatro Regina Margherita di Piedicavallo ospita il concerto del chitarrista classico messicano Arody García, protagonista di un appuntamento musicale di alto profilo promosso dal Concorso Internazionale “Nilo Peraldo Bert” in collaborazione con il Comune e con il patrocinio della Pro Loco. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Il concerto rappresenta anche un’occasione per ricordare la figura di Nilo Peraldo Bert, chitarrista e compositore nato negli Stati Uniti nel 1915 da genitori piedicavallesi e profondamente legato all’Alta Valle Cervo. Musicista raffinato e in parte autodidatta, Peraldo Bert dedicò la propria vita alla musica e alla composizione, lasciando opere ancora oggi apprezzate nel panorama chitarristico internazionale.