Miagliano, conclusa la messa in sicurezza del versante Cave

Si è concluso l’intervento di messa in sicurezza del versante in località “Cave”, nel territorio di Miagliano, per un importo complessivo di circa 200mila euro.

Lo rende noto l’amministrazione comunale: “L’opera ha interessato un’area particolarmente delicata: il versante sovrasta infatti una strada vicinale che rappresenta l’unico collegamento di accesso ad alcune unità residenziali e al potabilizzatore dell’acquedotto comunale, infrastruttura essenziale per la continuità del servizio idrico.

La stessa viabilità è inoltre interessata dal percorso escursionistico #MiaglianoLandscape, inserito nella rete regionale Piemonte Outdoor, confermando il valore dell’area anche sotto il profilo ambientale e turistico.

L’intervento ha previsto opere di consolidamento e stabilizzazione del versante, realizzate attraverso sistemi di contenimento, con l’obiettivo di ridurre il rischio di dissesti e migliorare la sicurezza complessiva. Sono state inoltre eseguite opere di protezione del sentiero sovrastante, finalizzate a garantire condizioni di percorrenza più sicure lungo il camminamento di monte”.



Il progetto è stato finanziato mediante fondi EGATO 2 (per l’annualità 2024) ed è stato realizzato con il coordinamento dell’Unione Montana Valle Cervo La Bürsch, a cui è stata affidata la regia operativa delle attività. Il comune di Miagliano ha seguito con attenzione l’evoluzione dell’intervento, trattandosi di un’opera significativa per la sicurezza del territorio e la tutela di infrastrutture essenziali per la comunità.