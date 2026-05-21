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Valle Cervo | 21 maggio 2026, 13:30

Miagliano, conclusa la messa in sicurezza del versante Cave

Opere preventive al dissesto idrogeologico nel versante "Cave" di Regione Titin

Miagliano, conclusa la messa in sicurezza del versante Cave (foto comune Miagliano)

Miagliano, conclusa la messa in sicurezza del versante Cave (foto comune Miagliano)

Si è concluso l’intervento di messa in sicurezza del versante in località “Cave”, nel territorio di Miagliano, per un importo complessivo di circa 200mila euro.

Lo rende noto l’amministrazione comunale: “L’opera ha interessato un’area particolarmente delicata: il versante sovrasta infatti una strada vicinale che rappresenta l’unico collegamento di accesso ad alcune unità residenziali e al potabilizzatore dell’acquedotto comunale, infrastruttura essenziale per la continuità del servizio idrico.

La stessa viabilità è inoltre interessata dal percorso escursionistico #MiaglianoLandscape, inserito nella rete regionale Piemonte Outdoor, confermando il valore dell’area anche sotto il profilo ambientale e turistico.

L’intervento ha previsto opere di consolidamento e stabilizzazione del versante, realizzate attraverso sistemi di contenimento, con l’obiettivo di ridurre il rischio di dissesti e migliorare la sicurezza complessiva. Sono state inoltre eseguite opere di protezione del sentiero sovrastante, finalizzate a garantire condizioni di percorrenza più sicure lungo il camminamento di monte”.

Il progetto è stato finanziato mediante fondi EGATO 2 (per l’annualità 2024) ed è stato realizzato con il coordinamento dell’Unione Montana Valle Cervo La Bürsch, a cui è stata affidata la regia operativa delle attività. Il comune di Miagliano ha seguito con attenzione l’evoluzione dell’intervento, trattandosi di un’opera significativa per la sicurezza del territorio e la tutela di infrastrutture essenziali per la comunità.

Redazione g. c.

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