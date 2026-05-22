"13° Corri Cossato" a Cossato, come cambia la viabilità

Oggi venerdì 22 Maggio 2026 dalle 19.30 alle 20.00 per lo svolgimento della manifestazione podistica «13° Corri Cossato», a Cossato verranno chiuse al transito via Mazzini e via Martiri della Libertà nel tratto compreso tra le intersezioni con le via Lamarmora/Amendola e le vie Garibaldi/Tarino. Pertanto, la corsa ATAP n. 009 della Linea: 400 — Cossato – Masserano – Brusnengo – Gattinara provenendo da Cossato stazione devierà su via Lamarmora, piazza Perotti, via Marconi, via Maffei, via XXV Aprile, via Dante Alighieri e percorso normale (come da deviazione già in essere su via Corridoni).

Sarà temporaneamente soppressa la fermata in via Mazzini 86 (chiesa).