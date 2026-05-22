ASL Biella, Matilde Carlucci sarà il nuovo Direttore Sanitario

L’ASL BI comunica che dal 30 maggio prossimo assumerà l’incarico di Direttore Sanitario d’Azienda la dott.ssa Matilde Carlucci, che subentrerà al dott. Alessandro Girardi.

Il Direttore Generale dell’ASL BI, dott. Mario Sanò, ha così commentato: “Ringrazio innanzitutto il dott. Girardi per la sua professionalità, la sua grande collaborazione. In questi mesi ha dimostrato capacità di creare un clima collaborativo e motivato all’interno dell’organizzazione, consentendo all’ASL BI di conseguire risultati importanti, tra cui in particolare il coordinamento dei progetti territoriali legati ai finanziamenti del PNRR, che hanno comportato un lavoro intenso e complesso e che ora sono in dirittura d’arrivo. A lui vanno i migliori auguri per i prossimi incarichi che lo attendono”.

Ha così dichiarato il dott. Alessandro Girardi: “Nel momento in cui mi accingo a lasciare l’incarico di Direttore Sanitario della ASL di Biella per intraprendere, per motivi personali, un ritorno professionale presso la TO4, sento vivo il bisogno di rivolgere un saluto sincero e soprattutto un grande grazie, in primis al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo che mi hanno offerto questa possibilità di incarico presso la ASL di Biella. Non è semplice salutare una realtà con la quale si sono condivisi momenti importanti, sfide impegnative, responsabilità e anche soddisfazioni. In questo tempo trascorso insieme ho avuto il privilegio di conoscere persone di grande valore umano e professionale, che ogni giorno lavorano con dedizione, competenza e senso del dovere a servizio dei pazienti e della comunità. Porterò con me il ricordo delle occasioni di confronto, della disponibilità ricevuta, del lavoro costruito insieme e della passione che ho visto in tutti. Le scelte personali, a volte, conducono verso nuovi percorsi, ma ciò non diminuisce il legame e la gratitudine verso tutti i colleghi. A ciascuno dell'ASL desidero dire grazie: per il supporto, per la collaborazione, per ciò che abbiamo condiviso e anche per quanto mi è stato insegnato. Auguro all'ASL BI di continuare a lavorare con lo stesso impegno, mantenendo sempre al centro il valore delle persone e della cura. Auguro infine alla nuova Direttrice Sanitaria buon lavoro all'interno di un'Azienda Sanitaria forte e in grande crescita”.

La dott.ssa Matilde Carlucci proviene dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Sanitario dal giugno 2021 fino ad oggi. Il centro veronese rappresenta uno dei principali poli ospedaliero-universitari italiani per dimensioni, complessità e integrazione tra assistenza, ricerca e formazione. In questo contesto, la dott.ssa Carlucci ha guidato la Direzione Sanitaria di un’organizzazione ad elevata complessità clinica, assistenziale e gestionale, contribuendo allo sviluppo dei percorsi ospedalieri, al rafforzamento dell’integrazione dei processi e al governo della qualità e della sicurezza delle cure.

Medico chirurgo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, unisce competenze di governo clinico, organizzazione sanitaria e innovazione dei modelli assistenziali.

Complessivamente, la Dott.ssa Carlucci ha maturato oltre 15 anni di esperienza nel ruolo di Direttore Sanitario d’Azienda, ricoperto in continuità e in contesti sanitari di primaria rilevanza nazionale: oltre a Verona, è stata Direttore Sanitario presso il Policlinico Consorziale di Bari, l’ASL di Taranto, l’Azienda Ospedaliera di Pordenone e il Centro di Riferimento Oncologico – IRCCS di Aviano, sviluppando una solida esperienza nella gestione di organizzazioni sanitarie complesse, nel coordinamento di strutture articolate e nella conduzione di processi di trasformazione organizzativa e innovazione.

Nel corso della propria carriera ha inoltre maturato esperienze professionali significative in importanti strutture ospedaliere di Roma e Milano, che hanno contribuito alla costruzione del suo profilo manageriale.

A Roma si è formata presso l’Università “La Sapienza” e il Policlinico Umberto I, svolgendo attività clinica, di ricerca e di supporto organizzativo nell’ambito dell’Igiene e della Medicina Preventiva e collaborando anche con il Dipartimento di Biopatologia Umana.

A Milano ha ricoperto l’incarico di Vice Direttore Sanitario presso l’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo, esperienza che ha rappresentato uno dei primi passaggi nel percorso di responsabilità direzionale all’interno del SSN. In seguito ha prestato servizio in qualità di Dirigente Medico presso la Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera di Pordenone, a cui sono seguiti gli altri incarichi.

Accanto all’esperienza gestionale, la dott.ssa Carlucci ha sviluppato una qualificata attività nel campo della ricerca scientifica, della formazione e dell’innovazione sanitaria, con numerose pubblicazioni e collaborazioni accademiche che testimoniano una visione della sanità capace di coniugare competenze cliniche, organizzative e strategiche.

Per l’ASL di Biella il suo arrivo rappresenta quindi un importante valore aggiunto, grazie all’esperienza maturata nella direzione di grandi aziende sanitarie e ospedaliere italiane e alla capacità di accompagnare processi di crescita organizzativa, integrazione tra ospedale e territorio e continuo miglioramento della qualità dei servizi per i cittadini.

Ha così commentato la nuova nomina il dott. Mario Sanò: “Nei prossimi giorni accoglieremo con grande piacere la dott.ssa Carlucci, la cui comprovata esperienza costituirà un apporto di fondamentale importanza nell’ambito del perseguimento degli obiettivi della direzione strategica dell’Azienda”.

“Sono onorata e lusingata di questa nuova opportunità professionale. Ringrazio il Direttore Generale dell’ASL di Biella che mi ha voluta nella sua squadra in una sfida per me entusiasmante. – ha così dichiarato la dott.ssa Matilde Carlucci – Ho svolto il mio lavoro ai vertici della Sanità pubblica in diverse regioni, conosco i modelli organizzativi di tante realtà alle quali adesso si aggiunge anche il Piemonte. Questo rappresenta un importante stimolo professionale al quale, come è mia consuetudine, mi dedicherò da subito con entusiasmo e con approccio innovativo. Ritengo, infatti, che il territorio rappresenti il cuore pulsante della sanità del futuro, con l’impegno di mantenere in salute la comunità di riferimento. Un pensiero va anche ai tanti colleghi e professionisti veneti con i quali ho lavorato negli ultimi anni; porterò con me il meglio di ciascuno di loro”.