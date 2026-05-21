Campiglia Cervo, frazione Riabella senza internet da giorni: disagi per famiglie e smart working

Disagi nella frazione Riabella di Campiglia Cervo, in Valle Cervo, dove da sabato 16 maggio, intorno alle 7 del mattino, il servizio di fibra ottica risulta completamente fuori uso.

Secondo quanto segnalato dai residenti, il problema sarebbe stato causato dal danneggiamento di un cavo della fibra ottica, che avrebbe lasciato senza connessione internet l’intera frazione. Nonostante le segnalazioni effettuate da più utenti nei giorni successivi al guasto e un sopralluogo tecnico avvenuto lunedì, a oggi giovedì 21 maggio la situazione non sarebbe ancora stata risolta.

I cittadini parlano di forti disagi, soprattutto per chi lavora in smart working e necessita di una connessione stabile per poter svolgere la propria attività. Alcuni residenti sarebbero stati costretti a spostarsi fino a Biella per poter utilizzare internet, dal momento che in alcune aree della Valle il segnale telefonico risulta debole o assente senza il supporto della rete fibra.

Preoccupazione anche per le persone anziane e per le famiglie che utilizzano quotidianamente la rete per servizi essenziali, comunicazioni e gestione delle attività domestiche. “Internet ormai è indispensabile”, sottolineano i residenti, evidenziando come l’assenza di un servizio di pronto intervento immediato renda ancora più pesanti le conseguenze di guasti di questo tipo.

Dalla società incaricata della manutenzione, riferiscono gli utenti, sarebbe arrivata la rassicurazione che il problema verrà risolto “il prima possibile”, ma dopo quasi una settimana di disservizio cresce il malcontento tra gli abitanti della frazione.