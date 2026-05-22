Nasce "Arbi": le Rsa del Biellese fanno squadra per migliorare servizi e sostenere le famiglie

In un momento “caldo” per la sanità in cui i sindacati tornano in piazza tra cortei e proteste, le Residenze per anziani di Biella si mobilitano per cercare di dare risposte concrete alle famiglie in un periodo in cui l'assistenza agli anziani sta diventando un vero proprio lusso.

Quattordici su quindici Rsa del territorio si sono unite dando vita ad una nuova associazione senza scopo di lucro chiamata "Arbi" (Associazione Rsa biellesi). Ne fanno parte la Casa del Sorriso di Andorno Micca, la casa di riposo Simonetti di Netro, la casa di riposo di Graglia e Muzzano, la Coopertiva sociale di Sandigliano, La Fondazione Casa ospitaliera Nostra Signora di Oropa di Sordevolo, la Fondazione Cerino Zegna impresa sociale, la Fondazione Emilio Reda di Valdilana, la Fondazione Infermeria Cesare Vercellone Ets di Cavaglià, la Fondazione infermeria San Carlo Ets di Masserano, la Fondazione Luigi Ciarletti di Pralungo, la Fondazione Pier Giorgio Frassati di Pollone, Oasi Opera Assistenza SS Immacolata impresa sociale di Chiavazza e la Pro Casa di riposo di Brusnengo Ets.

Dietro alla scelta, vantaggi come la possibilità di negoziare tariffe agevolate con i fornitori (prodotti medicali, pasti, utenze) grazie a un volume d'acquisto aggregato, condividere figure professionali difficili da reperire come medici, psicologi, fisioterapisti o gestire in comune la formazione continua degli operatori, semplificare e standardizzare le pratiche amministrative e la rendicontazione verso le ASL e gli enti pubblici oltre che la possibilità di intercettare più facilmente finanziamenti pubblici o europei dedicati al settore socio-assistenziale permettendo una riduzione o quanto meno un contenimento dei costi a carico delle famiglie.

Sede dell’associazione è l’OASI di Chiavazza. Nello statuto di legge l’ente si propone di organizzare attraverso strumenti informativi convegni a scopo di studio Intrattenere rapporti di collaborazione, di studio, di scambio di dati ed esperienze operative con le Associazioni analoghe e/o di volontariato che operano nel campo dei servizi sociosanitari con le Associazioni Nazionali Regionali di altri Enti Pubblici e con l'Associazione Regionale che raggruppa Segretari Direttori delle Case di Riposo pubbliche e private. Creare e/o mettere a disposizione servizi di interesse per l'attività degli Associati, offrendo loro, anche tramite la stipula di idonee convenzioni: assistenza nella realizzazione di attività di natura giuridica ed amministrativa; assistenza e consulenza contabile e fiscale; attività di formazione attraverso la realizzazione di corsi specifici su materie di interesse per il settore sociosanitario, sia in ambito residenziale che domiciliare; è inoltre prevista la produzione d materiale informativo, anche di carattere normativo, da realizzarsi mediante opuscoli informativi e volumetti, anche periodici e/o in formato digitale, relativo agli argomenti di interesse degli Associati; creare, promuovere e gestire nuovi modelli di assistenza per anziani e persone con disabilità anche con la progettazione tecnica e di interventi mirati all'organizzazione di servizi a sostegno degli stessi, sia di natura residenziale che domiciliare; organizzare e proporre nuovi modelli di integrazione sociale finalizzati al sostegno delle fasce deboli con particolare riferimento alla domiciliarità; allestire, organizzare e gestire eventi quali convegni, congressi con lo scopo d promuovere e sensibilizzare sul tema della cura per gli anziani.