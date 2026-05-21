Quaregna Cerreto: bambini protagonisti al Junior Day Divertisport FOTO

Grande partecipazione e tanto entusiasmo sabato 16 maggio per "Junior Day Divertisport!”, l’evento dedicato ai bambini della scuola primaria di Quaregna, che ha trasformato Quaregna Cerreto in un grande spazio di gioco, sport e socialità.

Il pomeriggio si è aperto alle 14 con le attività sportive organizzate dalle associazioni del territorio. I bambini hanno potuto cimentarsi in diverse discipline, dalle prove di basket con Basket PH Biella all’approccio al pattinaggio artistico con Rollerblot, fino al tiro con l’arco insieme agli Arcieri Terre del Riso. In piazza Lucio Dalla sono andati in scena giochi di squadra e attività all’aria aperta: percorso gonfiabile a tema giungla, bowling, staffette con palloncini, tiro ai barattoli e una manche finale con rebus che ha coinvolto tutti i partecipanti.

Alle 18 si è svolta la premiazione, seguita da una junior apericena accompagnata da intrattenimento musicale riservato ai bambini della scuola primaria.

L’iniziativa ha visto la collaborazione di numerose realtà del territorio, associazioni e volontari, con particolare attenzione anche alla sicurezza grazie al supporto della Protezione Civile La Bessa.

L’evento ha rappresentato un momento di aggregazione molto partecipato, pensato per promuovere sport, inclusione e divertimento tra i più piccoli, coinvolgendo famiglie e comunità locale in un clima di festa. Entusiasta il sindaco Katia Giordani: "Anni addietro lo organizzavamo già il Junior Day, ma era praticamente solo una cena con qualche gioco così, con la palla. Ora con più spazi a disposizione abbiamo potuto dargli un taglio più moderno, anche grazie alle tantissime realtà che hanno partecipato, alle associazioni del paese, a chi ha fatto da sponsor. C'è stata una grande unità di intenti. E' stata la prima edizione di questo nuovo format, ma presto ci metteremo a pensare alla seconda. Noi come Comune abbiamo messo a disposizione tre coppe che non ha vinto il singolo, ma la squadra. Ora si trovano a scuola e il prossimo anno saranno rimesse in palio. La forza della giornata è stata che tutti hanno svolto attività sempre in gruppo. Tutti gli iscritti, nessuno escluso, hanno partecipato in contemporanea alla sessione di basket, stessa modalità per la prova di pattinaggio artistico e tiro con l'arco. Ognuno era protagonista, ma cercava il risultato per portare acqua al mulino della propria squadra. E' stato davvero bello e i bambini si sono divertiti, basti dire che alla sera qualcuno avrebbe addirittura voluto dormire al polivalente per non fare finire la giornata!".

Nell'occasione il Comune ha anche distribuito a ogni bambino il distintivo tricolore distribuito a tutti i partecipanti per l'80° Anniversario della Repubblica.