Dal Medioevo ai giorni nostri, a Lessona il concerto dei VOCEVERSA

Il nono e ultimo appuntamento della rassegna teatrale di Lessona sarà di scena sabato 23 maggio, alle 21, al Cineteatro, con il concerto dei VOCEVERSA - "Il Frullatore Musicale" con la partecipazione di Patrizia Latini.

Il repertorio dei VOCEVERSA copre un arco temporale che parte dall'epoca medioevale e rinascimentale per giungere ai giorni nostri, toccando stili e matrici culturali molto differenti fra loro. L'attività del gruppo è inoltre rivolta allo studio delle tecniche vocali per curare da un lato l'emissione sonora di ciascuna singola voce e, dall'altro, la costruzione di uno specifico suono d'insieme.

L’ingresso è libero.