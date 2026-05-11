FdI Biella sulle “firme farlocche”: “Sinistra arrogante e senza pudore”

La vicenda ormai nota delle “firme farlocche” ha fatto cadere in basso come mai era accaduto prima la sinistra biellese, confermando sia quei tratti di supponenza e arroganza che la distinguono sia l’inadeguatezza di tutti i suoi rappresentanti in Consiglio comunale. Occorrevano avvocati, commercialisti, insegnanti, linguisti, dipendenti pubblici e politici navigati per confezionare quella serie di scempiaggini di cui abbiamo letto e che oggi il segretario cittadino del PD Andrea Basso cerca goffamente di sminuire.



Le ricostruzioni parlano di firme contraffatte (che già sarebbe grave) poi utilizzate anche in fotocopia (che già sarebbe idiota), operazioni infine apertamente dichiarate dal predetto segretario/consigliere PD (che già - non fosse una cosa seria - farebbe ridere) nel corso di una Commissione. Tuttavia scopriamo in queste ore che per la sinistra capitanata da Andrea Basso il problema non sono le firme e non è l’improvvida dichiarazione ma è il Sindaco che segnalando all’Autorità Giudiziaria l’accaduto, facendo cioè ciò che la legge gli impone, avrebbe avvelenato i rapporti tra minoranza e maggioranza! Non conoscessimo la labile onestà intellettuale che alberga a sinistra saremmo portati a pensare che questi neppure conoscono i doveri di un Pubblico Ufficiale!



Certamente però non conoscono il pudore! Ed anziché scegliere un dignitoso silenzio la sinistra, e Basso in particolare, si sperticano in goffi tentativi di sminuire le loro responsabilità raggiungendo livelli di ipocrisia e faccia tosta inimmaginabili! Loro per sé riservano il “giudizio di primo grado” sfavorevole prima di decidere se dimettersi o meno! Loro per sé giudicano “macchina del fango” i titoli e gli articoli di giornale! Loro per sé adottano come sempre una morale diversa! E dimenticano la violenza verbale e le manifestazioni organizzate per ottenere le dimissioni dell’Assessore. Cristiano Franceschini non indagato e sulla base dei soli titoli di giornale! Dimenticano le richieste di dimissioni dell’Assessore Paraggio, neppure lui indagato e reo di aver svolto la propria professione.



Vi siete dimostrati degli sciacalli prima, vi mostrate uomini vili, inutili e chiassosi ora; è questa la differenza antropologica che ci distingue da voi e ne andiamo ogni giorno più fieri e orgogliosi!