Andrea Barbera entra nel Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Bonziglia

Il sindaco di Biella ha firmato il decreto di nomina di Andrea Barbera quale componente del Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile Giovanni Bonziglia di Pavignano per il quadriennio 2026-2030.
La nomina arriva a seguito della richiesta inviata dal presidente dell’ente al Comune lo scorso 30 marzo. Come previsto dallo statuto dell’Asilo Infantile Giovanni Bonziglia, infatti, spetta al Comune di Biella designare un componente del Consiglio di Amministrazione.
Per raccogliere eventuali candidature, il 7 aprile era stato pubblicato un avviso pubblico con scadenza fissata al 21 aprile. Entro i termini previsti è pervenuta la candidatura di Andrea Barbera, nato a Biella il 24 dicembre 1987.
Nel decreto il sindaco sottolinea come, dopo la valutazione del curriculum presentato, Barbera sia risultato in possesso dei requisiti richiesti e particolarmente idoneo a ricoprire l’incarico.