Le “vie del benessere” arrivano a Gaglianico, partono lavori per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali

“Inizieranno nei prossimi giorni i lavori per la realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali denominati le vie del benessere per un importo complessivo di circa 330mila euro, finanziato con fondi del bilancio comunale (138.824 euro ndr) e della Regione Piemonte, nell’ambito del FSC 2021-27 (193.824 euro ndr). A darne notizia il vicesindaco di Gaglianico Luca Mazzali.

E aggiunge: “Il Comune vuole essere e diventare sempre di più ‘il paese del buon vivere’, ovvero un luogo dove la cittadinanza trovi le migliori condizioni, sociali, economiche e ambientali per abitare il proprio territorio; tra gli interventi cardine di tale politica rientrano la riduzione dell’impatto e della pericolosità del numeroso traffico veicolare che attraversa l’abitato e il miglioramento delle condizioni ambientali con la sensibile riduzione di ogni forma di inquinamento”.

Il progetto si incentra quindi su due linee d’intervento: la prima è la realizzazione di un collegamento viario ad uso della mobilità pedonale e ciclabile tra la via XX Settembre, nei pressi del cimitero urbano fino all’intersezione con la via Piave; in questo caso si utilizza un percorso già esistente che risulta sterrato e che necessita di interventi di riqualificazione.

La seconda linea d’intervento sarà la moderazione del traffico lungo l’asse viario di via Guglielmo Marconi, con introduzione estensiva del limite di velocità a 30 km/h e la realizzazione, nella sua parte mediana ed in corrispondenza di un tratto urbanizzato e dotato di pubblica illuminazione, di una serie di strozzature, conosciute anche come “pinch point”, ovvero punti in cui la larghezza della strada viene opportunamente ridotta per rallentare il traffico motorizzato così da tutelare la mobilità ciclo-pedonale.

La realizzazione del percorso pedonale e ciclabile di connessione tra la via XX Settembre fino all’intersezione con la via Piave, contribuirà all’incentivazione della eco-mobilità e svolgerà un’importante funzione all’interno della rete urbana di Gaglianico e dei comuni limitrofi.

“Una rete pedonale e ciclabile che si dirama sul territorio urbano, favorendo buoni collegamenti tra i luoghi, è sicuramente un buon incentivo per abbandonare la macchina, ridurre l’impatto ed i pericoli del traffico veicolare – sottolinea Mazzali - L’esistenza e la nuova realizzazione di questa tipologia di percorsi ha indubbie ripercussioni positive rispetto alla funzionalità del traffico urbano, contribuendo al miglioramento delle condizioni della sicurezza stradale, soprattutto a favore delle cosiddette ‘utenze deboli’”.