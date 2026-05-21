Italia-India: Urso e Pichetto firmano MoU con Ministero delle Miniere indiano su minerali critici

Nell'ambito del vertice intergovernativo Italia-India, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, on. Gilberto Pichetto hanno firmato un Memorandum of Understanding con il Ministero delle Miniere indiano volto a definire un quadro di cooperazione nel settore dei minerali critici. L'intesa - sottoscritta alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e il Primo Ministro della Repubblica dell’India, Narendra Modi - si inserisce nell'ambito dell’Accordo tra il Governo della Repubblica dell'India e il Governo della Repubblica Italiana sulla cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, concluso a Nuova Delhi il 28 novembre 2003.

“Oggi Italia e India compiono un ulteriore salto di qualità, elevando i loro rapporti a partenariato strategico speciale segnando un passo concreto verso filiere industriali più resilienti, sicure e competitive”, ha dichiarato il Ministro Urso. “Con questo Memorandum – ha aggiunto – rafforziamo una cooperazione strategica in un settore decisivo per la transizione digitale e green delle nostre industrie, che consentirà di sviluppare programmi congiunti di ricerca e sviluppo, promuovere investimenti e favorire la condivisione di competenze e tecnologie lungo l’intera catena del valore dei minerali critici, dall’esplorazione al riciclo, ambito nel quale l’Italia è leader in Europa”.

“Questo Memorandum rappresenta un tassello importante nel rafforzamento della cooperazione tra Italia e India su un tema strategico come quello dei minerali critici, essenziali per la transizione energetica e tecnologica”, ha dichiarato il Ministro Pichetto. “L’intesa consolida un approccio condiviso orientato alla sostenibilità, alla sicurezza degli approvvigionamenti e allo sviluppo di filiere innovative e resilienti. La collaborazione con l’India consentirà inoltre di valorizzare competenze, ricerca e tecnologie avanzate, promuovendo modelli di estrazione, lavorazione e riciclo sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico”.

Nel dettaglio, il Memorandum è volto a promuovere e rafforzare la cooperazione tra Roma e New Delhi nel settore dei minerali critici, con particolare riguardo ai programmi congiunti di ricerca e sviluppo e a progetti condivisi nei settori economico, tecnologico, sociale e ambientale.

L’intesa prevede inoltre la definizione di un quadro di riferimento per iniziative congiunte finalizzate all’esplorazione, all’estrazione, all’approvvigionamento, alla lavorazione e al riciclaggio sostenibile e sicuro dei minerali critici, con particolare attenzione alla resilienza della catena di fornitura.

Il testo disciplina, altresì, le modalità attraverso cui la cooperazione potrà essere attuata, individuando anche i profili relativi alla possibile costituzione di un Gruppo di lavoro congiunto.