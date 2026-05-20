Energia, incontro tra il ministro Pichetto Fratin e il ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha incontrato oggi il ministro dell'Industria e del Commercio della Repubblica Ceca, Karel Havlíček.

Il ministro Pichetto Fratin ha ribadito che "l'Italia ritiene fondamentale l'adozione da parte dell'UE di tutte le iniziative che possano supportare gli stati membri e le loro imprese, ad iniziare dalle PMI, per contrastare gli effetti dell'aumento dei prezzi dell'energia".

I due ministri si sono impegnati affinché nelle prossime riunioni delle Istituzioni Europee si crei un sereno e costruttivo clima di confronto che consenta di individuare, in campo energetico, formule di cooperazione soddisfacenti per i singoli Stati e per l'Europa nel suo insieme.