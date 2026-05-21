Esami di qualifica per il Gae Aulenti: gli studenti dell’alberghiero davanti alla commissione FOTO

Giornata di esami all’IIS Gae Aulenti di Biella, dove gli studenti delle classi terze dell’indirizzo alberghiero hanno affrontato una delle prove pratiche previste per la qualifica regionale 2026, riconosciuta dalla Regione Piemonte.

Presso i Laboratori biellesi per l'occupabilità, tra cucine attrezzate, sala allestita e spazi dedicati all’accoglienza, i ragazzi hanno messo alla prova le competenze acquisite durante il percorso scolastico, confrontandosi con una situazione vicina alla realtà professionale. L’indirizzo alberghiero comprende tre articolazioni: Enogastronomia, Servizi di sala e di vendita e Accoglienza turistica. Gli studenti sono stati coinvolti, ciascuno secondo il proprio percorso, nelle diverse fasi della prova: dalla preparazione dei piatti al servizio in sala, fino agli aspetti legati all’accoglienza. A coordinare le attività sono stati i docenti Fabio Baldissin e Alessandra Serrani per cucina, Luca Corte per sala e Sabrina Bergo per ricevimento. Gli allievi hanno preparato i piatti, curato il servizio, predisposto la sala e organizzato l’aperitivo destinato agli ospiti e alla commissione.

“Si tratta di un esame di qualifica regionale – spiegano i docenti – che consente agli studenti di valorizzare il percorso svolto e le competenze maturate anche attraverso gli stage. La prova comprende momenti teorici e pratici e permette ai ragazzi di misurarsi con situazioni vicine al mondo professionale".

La prova ha coinvolto i ragazzi nelle diverse fasi del servizio: dalla cucina alla sala, dall’allestimento degli spazi alla cura dell’aperitivo. Al termine, le preparazioni sono state presentate alla commissione, composta anche da figure esterne ed esperti del settore. I commissari hanno osservato il lavoro degli studenti, valutando organizzazione, precisione, pulizia e qualità delle preparazioni.

“Nel biennio – proseguono i docenti – gli studenti hanno la possibilità di conoscere i diversi ambiti dell’indirizzo alberghiero, al termine della seconda classe scelgono l’articolazione da approfondire nel triennio successivo. È un passaggio importante, perché consente loro di orientarsi rispetto alle proprie attitudini e alle prospettive professionali future. Gli stage rappresentano una parte essenziale del percorso formativo e portano gli studenti a confrontarsi con realtà diverse, nel Biellese e fuori regione, dalla Valle d’Aosta fino alle isole. Un'esperienza che permette agli studenti di entrare in contatto con contesti reali e di maturare competenze pratiche indispensabili. Il settore offre numerose opportunità: oggi la richiesta di personale qualificato è molto alta e, per chi dimostra motivazione e serietà, le possibilità di inserimento sono concrete, sia sul territorio sia in altre regioni italiane”.

A evidenziare il valore dell’iniziativa, la dirigente scolastica Marialuisa Martinelli: “La qualifica regionale al termine della classe terza rappresenta un’importante opportunità formativa per i nostri studenti. Non tutti gli istituti alberghieri offrono questo percorso, mentre il Gae Aulenti lo promuove ogni anno con convinzione. Per i ragazzi è un momento significativo: si confrontano con una commissione esterna, con esperti del mondo del lavoro e con una prova che richiede competenze, responsabilità e capacità di gestione. È anche una giornata di scuola vissuta con grande partecipazione, aperta agli ospiti e agli istituti del territorio, ma anche un’occasione per salutare i docenti prossimi alla pensione e condividere, insieme alla comunità scolastica, i traguardi raggiunti da ciascuno”.