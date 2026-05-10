Alpini, Pichetto: "Esempio di coraggio, solidarietà e rispetto per l’ambiente"

“Gli Alpini rappresentano un esempio autentico di coraggio, solidarietà e spirito di servizio verso il Paese. Lo dimostrano il loro impegno negli scenari internazionali più complessi e il forte senso di appartenenza ai valori delle Penne Nere, che continua a caratterizzarne l’azione e la vita associativa. Desidero inoltre sottolinearne il prezioso contributo nella tutela dell’ambiente: da sempre custodi del territorio, gli Alpini trasmettono un messaggio importante di rispetto della natura, responsabilità e attenzione verso le comunità”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione della giornata conclusiva della 97ª Adunata nazionale degli Alpini, in corso a Genova.