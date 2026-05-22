Monsignor Sacchi torna a Biella, è stato ospite del Lions

Nella serata dedicata alla “consegna service” alle associazioni di volontariato del territorio, il Lions Club Bugella Civitas ha avuto un ospite d'eccezione, Mons. Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato.

Attorniato da amici, conoscenti e socie Lions, il religioso ha raccontato della sua vita trascorsa in terra biellese, e di quella attuale in una diocesi importante ma comunque più piccola, cercando sempre il contatto con la gente. Monsignor Sacchi si è anche soffermato sulla crisi morale, spirituale e delle vocazioni che interessa sempre più la nostra società occidentale, influenzando in tal modo la Chiesa e il cattolicesimo.

Nato a Trivero, dopo aver compiuto la formazione teologica presso il Seminario di Biella, Monsignor Sacchi è stato ordinato sacerdote nel 1990, e in seguito nominato viceparroco, poi parroco, infine vicario generale in diverse parrocchie della provincia. Il 31 luglio 2017 è stato nominato vescovo di Casale Monferrato da Papa Francesco.