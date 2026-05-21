Nasce QuaMilano.it: il Gruppo More News guarda al futuro dell’informazione online

Nasce QuaMilano.it: il nuovo magazine che anticipa il futuro del Gruppo More NewsMILANO – Una nuova voce, una nuova veste e una rivoluzione tecnologica che parte dal cuore della Lombardia per tracciare il futuro di un intero network editoriale.

Ha debuttato ufficialmente in rete QuaMilano.it, il nuovo magazine online nato per rafforzare e radicare la presenza del Gruppo More News nel dinamico scenario milanese. Una realtà editoriale in continua espansione alla quale noi, come Newsbiella e Valsesia Notizie, siamo fieri e onorati di appartenere, condividendone i valori e la costante spinta all'innovazione.

Il lancio della testata non è casuale, ma coincide con una giornata storica per l'editore: i festeggiamenti per i 25 anni di SanremoNews e i 21 anni di Targatocn. Due compleanni straordinari che segnano la maturità di un network capace di rinnovarsi proprio nei momenti più complessi. Una rivoluzione grafica e tecnologica, QuaMilano.it non è semplicemente un nuovo giornale, ma il prototipo del futuro. Il magazine si presenta ai lettori con Grafica d'avanguardia: un layout pulito, moderno e ottimizzato per una lettura rapida.Nuovo sistema operativo: un software proprietario di ultima generazione che garantisce velocità e stabilità. Standard di gruppo: la piattaforma tecnologica di QuaMilano farà da traccia e verrà gradualmente implementata e personalizzata ad hoc su tutte le altre testate del network, comprese le nostre realtà locali.

L'esordio milanese avviene in un contesto di mercato sfidante, una scelta coraggiosa che riflette l'identità profonda dell'azienda." È nei momenti di difficoltà che escono le persone, questa è una azienda di persone. Sta a tutti noi dimostrarlo", è il messaggio d'orgoglio e responsabilità che unisce l'intero Gruppo More News, dalle storiche redazioni liguri e piemontesi fino alla neonata squadra lombarda. La sfida di QuaMilano.it è appena iniziata, forte di radici storiche ventennali e con lo sguardo decisamente rivolto al futuro.