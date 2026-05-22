Quaregna Cerreto, inaugurato il nuovo studio “Dental Medica” FOTO

Grande partecipazione per l’inaugurazione del nuovo studio odontoiatrico “Dental Medica”, tenutasi venerdì 15 maggio a Quaregna Cerreto, in via Martiri della Libertà 28. Maurizio e Paolo Delsignore hanno illustrato gli obiettivi legati a uno sviluppo della struttura che li vedrà impegnati nella creazione di un vero e proprio polo sanitario con servizi professionali e la prospettiva di realizzazione di un laboratorio per le analisi e di uno studio medico. “Sin dall’inizio avevamo immaginato la stretta correlazione tra i nostri laboratori odontotecnici e la parte odontoiatrica, per un servizio più preciso e specifico per i pazienti”, hanno spiegato.

L’apertura della nuova sede ha segnato un ulteriore passo avanti per i servizi sanitari sia di Quaregna Cerreto che del territorio biellese, dopo il centro “Dental Medica” di via Ivrea. Il personale sarà a disposizione dei pazienti per ogni necessità: “La nostra politica aziendale promuove la collaborazione e l’interazione tra le aziende e i pazienti: amiamo il territorio e cerchiamo costantemente di avvicinare la nostra attività alle esigenze delle persone”, spiega Paolo Delsignore.

Per il Comune di Quaregna Cerreto non è una novità, quella di inaugurare una nuova struttura e una nuova attività a servizio dei cittadini, come ha riferito il Sindaco Katia Giordani: “Il nostro paese cerca di supportare gli insediamenti di nuove attività, soprattutto perché avere più servizi significa supportare la crescita, il benessere e il progresso della nostra zona. Questo aggiunge valore al territorio biellese e rende Quaregna Cerreto di gran lunga più appetibile anche per l’insediamento di nuovi cittadini”.

A collaborare nello studio insieme ai proprietari dell’attività Maurizio e Paolo Delsignore, saranno numerosi medici specializzati: “L’apertura del nostro Studio a Quaregna è un supporto di qualità per i pazienti: il vantaggio per noi è quello di avere come collaboratori dei professionisti molto preparati”, ha dichiarato Maurizio Delsignore. Tra gli altri il Dott. Riccardo Botta, direttore sanitario di Quaregna specializzato in chirurgia orale, la Dott.ssa Anna Delsignore, la Dott.ssa Camilla Botta e il Dott. Alessandro Schillaci.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione dei Primi Cittadini Enrico Moggio (Cossato), Giovanni Blumetti (Pettinengo) e Katia Giordani (Quaregna Cerreto). Presente anche l’azienda Curaprox, che ha esposto e illustrato una selezione di dentifrici della propria linea. A partecipare sono stati anche Francesco Parisi (direttore sanitario della sede di Biella), il Dott. Filippo Fossati, il Dott. Luciano Bernardi e il Dott. Carlo Gavazzi, appartenente a una storica famiglia di dentisti biellesi.