“Isculta, abbaida e caglia” / Ascolta, guarda e taci

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Il proverbio: “Ascolta, guarda e taci” consiglia di essere attenti e prudenti, per prevenire situazioni difficili, specie in certi ambienti. La Parola di Dio conferma i primi due verbi e sostituisce l’ultimo con il comando di Gesù: “predicatelo sui tetti”.

Presentada de su dìciu: su dìciu: “Isculta, abbaida e caglia” cussizat de esser’ atentos e prudentes, pro prevenner’ situasciones difitziles, massimu in tzertos ambientes. Sa Peràula de Deus confrimmat sos primos duos verbos e cambiat s’ultimu cun su cumandhu de Gesus: “preigadelu subra sas coberturas”.

“Isculta, abbaida e caglia” cussizat su dìciu antigu, nadu, pius de totu, dae sos mannos a sos pitzinnos pro lis imparare a si fagher’ sos fatos issoro e a si difendher’ in sas dificultades de sa vida. Difatis, giughindhe orijas e ojos abbertos si bident sos perigulos e tenindhe sa buca bene serrada no siche mesciant in brigas anzenas.

A parrer’ meu, cussos tres verbos sunt a fundhamentu de s’“omertade”, chi no est cosa istranza in sa cultura nostra.

Sa Peràula de Deus, cun su profeta Geremia (13,15) cuncordat nendhe: «Iscultade e parade s’orija». Pero, sa Peràula de Deus no cussizat de istare mudos e cun Gesus dat una cunsigna: «Su chi bos naro in s’iscuru naradelu in sa lughe, e su chi iscultades a s’iscuja preigadelu subra sas coberturas» (Mt10,27).

Custa cunsigna, dada dae Gesus, si ponet in pratiga in su totu annuntziendhe sa Peràula de Deus cun sos medios de comunicatzione, chi s’òmine modernu at inventadu e pro sos cales, sa Cheja, dae chimbanta bator annos in goi, una die a s’annu, pregat in modu particulare. Die posta in sa die de s’Ascensione, guasi pro ammentare chi, pigadu Gesus a su chelu, sos discipulos suos devent annuntziare sa Peràula de Deus e la devent preigare finamentas subra sas coberturas, pro la fagher’ lomper’ a totu su mundhu. Paba Frantziscu, in s’annu 2022, pro cussa die, at dadu s’inditu de iscurtare cun su coro.

TESTO ITALIANO

“Ascolta, guarda e taci” consiglia un antico proverbio, detto, soprattutto, dagli adulti ai ragazzi per insegnare loro a farsi i fatti propri e per difendersi nelle difficoltà della vita. Infatti, tenendo orecchie ed occhi aperti si vedono i pericoli e tenendo la bocca ben chiusa non si immischiano in beghe altrui. A mio avviso, quei tre verbi sono a fondamento dell’”omertà”, che non è cosa estranea alla nostra cultura.

La Parola di Dio, col profeta Geremia (13,15) concorda dicendo: «Ascoltate e tendete l’orecchio». Però, la Parola di Dio non consiglia di stare zitti e con Gesù dà una consegna: «Quello che vi dico nelle tenebre ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio predicatelo sui tetti» (Mt 10,27).

Questa consegna, data da Gesù, si mette totalmente in pratica annunziando la Parola di Dio con i mezzi di comunicazione, che l’uomo moderno ha inventato e per i quali, la Chiesa, da cinquantaquattro anni in qua, un giorno all’anno, prega in modo particolare. Giornata posta nel giorno dell’Ascensione, quasi per ricordare che, asceso Gesù al cielo, i suoi discepoli devono annunciare la Parola di Dio e la devono predicare perfino sui tetti, per farla giungere a tutto il mondo. Papa Francesco, nell’anno 2022, per quella giornata, ha invitato ad ascoltare col cuore.