Valdilana, la Pia Istituzione Medico Sella apre le sue porte al pubblico

Sabato 23 maggio, dalle 10 alle 13, avrà luogo un’occasione speciale per scoprire una delle realtà più significative del nostro territorio: la Pia Istituzione Medico Sella aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico grazie all’iniziativa curata dal Gruppo FAI Valdilana e Valsessera.

Lo rende noto l’amministrazione comunale di Valdilana sui propri canali social: “Un viaggio tra storia, solidarietà e memoria del territorio, alla scoperta di un luogo che rappresenta una pagina importante del Biellese. Fondata per volontà di Bartolomeo Sella con una forte vocazione sociale, la Pia Istituzione nacque per offrire assistenza medica e medicinali gratuiti alle persone meno abbienti, diventando uno dei primi esempi di mutua assistenza in Italia. Ancora oggi conserva un prezioso patrimonio storico e documentale che racconta una storia di impegno e attenzione verso la comunità. Un’apertura straordinaria che permetterà di conoscere più da vicino un luogo ricco di fascino, valori e testimonianze del passato, guidati dalla passione e dalla competenza del FAI. Un momento da non perdere per cittadini, famiglie, curiosi e appassionati di storia locale”.