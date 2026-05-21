Graglia, gli ex studenti dell’Istituto Vaglio Rubens celebrano i 50 anni di professione al Santuario

Si è tenuto mercoledì 20 maggio, il pranzo dei geometri che hanno frequentato l’ex sede dell’Istituto Vaglio Rubens. A ritrovarsi 16 ex studenti, che hanno deciso di incontrarsi al Ristorante del Santuario di Graglia per festeggiare un traguardo significativo: il superamento dei 50 anni di professione. Tra loro liberi professionisti, politici, progettisti, imprenditori, ricercatori, sperimentatori e professionisti nel campo dell’industria e della certificazione di opere pubbliche e private.

Un ritrovo simile è dimostrazione della costanza e della volontà di raccontarsi a coloro che circa 50 anni fa hanno intrapreso una strada affine, nella stessa aula e negli stessi banchi scolastici. La decisione di festeggiare insieme un traguardo del genere è una prova evidente dei valori e dei legami che hanno avuto continuità in tutti questi anni. Si è trattato di un momento di confronto e di dialogo, accompagnato da buon cibo e voglia di condividere le proprie esperienze di vita e di carriera: un incontro che vale la sua definizione di evento più unico che raro.