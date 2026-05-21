Graglia, gli ex studenti dell’Istituto Vaglio Rubens celebrano i 50 anni di professione al Santuario

Si è tenuto mercoledì 20 maggio, il pranzo dei geometri che hanno frequentato l’ex sede dell’Istituto Vaglio Rubens. A ritrovarsi 16 ex studenti, che hanno deciso di incontrarsi al Ristorante del Santuario di Graglia per festeggiare un traguardo significativo: il superamento dei 50 anni di professione. Tra loro liberi professionisti, politici, progettisti, imprenditori, ricercatori, sperimentatori e professionisti nel campo dell’industria e della certificazione di opere pubbliche e private.
Un ritrovo simile è dimostrazione della costanza e della volontà di raccontarsi a coloro che circa 50 anni fa hanno intrapreso una strada affine, nella stessa aula e negli stessi banchi scolastici. La decisione di festeggiare insieme un traguardo del genere è una prova evidente dei valori e dei legami che hanno avuto continuità in tutti questi anni. Si è trattato di un momento di confronto e di dialogo, accompagnato da buon cibo e voglia di condividere le proprie esperienze di vita e di carriera: un incontro che vale la sua definizione di evento più unico che raro.
Nell’immagine, da sinistra: Claudio Botta, Libero Fangazio, Franco Gilardino, Sandro Bonino, Floriana Pertusi, Simona Tempia, Giorgio Pozzo, Cesare Celoria, Gabriella Brunazzi, Maria Grazia Rosazza, Aldina Lesca, Aldo Zaffalon, Giuseppe Balossino, Alessandro Valcauda, Massimo Guabello e Marcello Guelpa con la mascotte Trilly.