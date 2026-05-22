Montagne biellesi nelle foto d’archivio: lo sguardo di Ugo Sella

La fotografia di oggi, che ritrae uno scorcio di un paese biellese, è opera di Ugo Sella. Insieme ai cugini Vittorio Sella ed Erminio Sella, coltivò una profonda passione per l’ambiente alpino e per l’arte della fotografia.

Dalla sua casa di Cossato, dove aveva allestito il proprio laboratorio, Ugo Sella ha documentato con sensibilità paesaggi montani, scene di vita familiare e immagini di viaggio. Di particolare rilievo sono anche gli scatti realizzati sul Carso durante la Prima Guerra Mondiale, a cui partecipò come volontario.

Nel 1910 fu premiato nell’ambito del Concorso Internazionale promosso dal Touring Club Italiano in collaborazione con il CAI di Biella, dedicato alla fotografia di montagna in inverno. Le sue immagini, pubblicate anche sulle riviste del Touring Club, rappresentano oggi una preziosa testimonianza del territorio e della cultura alpina del tempo.