Il papavero blu fiorisce a Oropa: il fiore dell’Himalaya sboccia nel Biellese

I papaveri blu dell'Himalaya sono alcune delle piante più ambite - e più difficili da coltivare - dei giardini britannici (grandi estimatori e amanti delle piante) e non solamente in quelli. Esigono un ambiente di coltivazione ricco, umido, fresco e ombreggiato e prosperano principalmente in Scozia e nel nord dell'Inghilterra. Come il nome dimostra, provengono dalle regioni montuose del Nepal, Bhutan, Tibet e India nord-orientale, crescendo ad alta quota (tra 3.000 e 5.500 m) in un clima con monsoni estivi, sole forte intermittente e nebbia frequente.

Lo scenario biellese ricorda qualcosa?

Una specie di queste, Meconopsis gakyidiana, è il fiore nazionale del Bhutan. Ha i fiori in una gamma di colori possibili dal blu pallido al blu intenso, vino-viola e occasionalmente rosso. La pianta è stata recentemente ribattezzata in onore della sua origine bhutanese: il paese aspira al concetto di “Felicità Interna Lorda-FIL” - misurando la felicità collettiva e il benessere della sua popolazione - e così la parola locale "Dzongkha" per la felicità (romanizzata come gakyid) è stata usata per formare l'epiteto della nuova specie.

Ed è proprio quest'ultima che ha iniziato a fiorire nei giorni scorsi, annunciando, forse con qualche giorno d'anticipo rispetto al consueto, la possibilità di ammirarne l'affascinante blu dei petali e l'eleganza del portamento.

Il Giardino nei mesi di maggio e giugno è aperto il sabato e nei festivi, i gruppi possono accedere in altri giorni previa prenotazione.